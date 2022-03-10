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Giriş Tarihi: 10.3.2022 11:47

CHP'li Başkan yardımcısı Cem Toptaş rüşvetten tutuklandı

HALİT TURAN HALİT TURAN
CHP’li Başkan yardımcısı Cem Toptaş rüşvetten tutuklandı

Kırıklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınadn yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi ve CHP Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş, rüşvete aracılık suçlamasıyla tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan rüşvet soruşturması kapsamında CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç ve T.Ö. rüşvet suçundan geç yıl tutuklanmıştı. KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi, CHP Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş da rüşvete aracılık suçlamasıyla gözaltına alındı.

SERBEST KALDI, SAVCILIK İTİRAZIYLA TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliğince gözaltına alındığı gün serbest bırakılan Toptaş, soruşturma savcısının itirazı üzerine tekrar KOM ekiplerince gözaltına alındı. Toptaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kırklareli Kapalı Cezaevine gönderildi.

CHP'li İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş rüşvet suçlaması ile gözaltına alındı! İl Başkanı ve Belediye Başkanı da tutuklanmıştı...

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CHP'li Başkan yardımcısı Cem Toptaş rüşvetten tutuklandı
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