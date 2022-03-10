Çırağan Caddesi’ndeki çınarlar artık yok: İBB hepsini kesti

Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde yol boyunca uzanan çınar ağaçlarından 112 tanesi İBB tarafından kesildi, bazı ağaçların köklerine ise beton döküldüğü görüldü. Caddede sık sık bisikletle gezdiğini ifade eden Murat Kuş, ağaçların kesildiğini görünce çok üzüldüğünü belirterek, "Tabii ki ağaçlarımızın kesilmesi doğayla ilgili her türlü kötü haber, üzücü şeyler. Ben şahsen çok üzülüyorum bunlar bizim geleceğimiz. Ağaç doğa bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.





'İSTANBUL'UN BİR GÜZELLİĞİNİ DAHA YOK ETTİLER'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından konuya ilişkin "Bu caddeden kaç kere gözümü koca çınarlardan ayıramadan geçmişimdir, bilmem. "Ağaçlı Yol" diye anılan Dolmabahçe-Çırağan hattından söz ediyorum. En sevdiğim caddelerden biridir... Çınarların kesilmesiyle yüzü tamamen değişti. İstanbul'un bir güzelliğini daha yok ettiler" diyerek tepkisini dile getirdi.



CHP'Lİ İBB, ASIRLIK ÇINAR AĞAÇLARINI REKLAM PANOSU İÇİN Mİ KESTİ?"

İstanbullunun yoğun tepkisini çeken olay sonrası bölgede inceleme yapan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım, Çırağan Sarayı yolu üzerinde kesilen çınar ağacı köklerinin üzerine beton döküldüğünü vurguladığı açıklamasında şunları söyledi: "CHP'li İBB yönetimi tarafından Beşiktaş Çırağan Sarayı yolu üzerinde yüzlerce çınar ağacı kökünden kesilmiş. Tepkiler üzerine asırlık çınar ağacının kökleri ızgarayla gizlenmeye çalışılmış. Ağaç köklerinin üzerine beton dökülmüş. CHP'li İBB yönetimi asırlık çınar ağaçlarını, cadde üzerine yeni reklam panoları asmak için mi kesti? Özellikle insan yoğunluğunun en fazla olduğu cadde üzerindeki çınar ağaçlarının kesilmesinin özel nedeni reklam panoları mı? Göreceğiz. Sürecin takipçisi olacağız."



KANSERE YAKALANDIKLARI İDDİA EDİLDİ

İBB yönetimi tarafından kar telaşı içerisinde apar topar kesimi yapılan koruma altındaki çınar ağaçlarının hepsinin kansere yakalandıklarını bu nedenle de kesilme kararı alındığını öne sürüldü.