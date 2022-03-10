‘Çocuklarımızı kurtarmak için Türkiye’ye geldik’

Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği yardımıyla işgal altındaki ülkelerinden kaçarak Türkiye
'ye gelen Ukraynalı aileler yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı. Çocukları Mark (11) ve Daniel'i (10) yanına alarak Kiev
'den ayrılan Alona Lunyakina (36) "Geçtiğimiz yerler korkunçtu. Evlerin üstünden uçaklar geçti, bomba sesleri vardı. İnsanlar korkudan titriyordu. Annem ülkesini terk etmedi. Sadece pasaportları ve evlatlarımın doğum belgelerini alarak evden ayrıldım. Çocuklarımı kurtarmak için Türkiye'ye geldim" dedi. Daniel ise çok korktuğunu gözyaşları içinde anlattı. Savaş mağduru Antonina Zykina
da çocukları Diana
(17), Angelina
(10) ve Eva
(9) ile saldırılar başladıktan sonra Mıkolayiv şehrinden yola çıktı. Adana'daki yakınlarının yanına gelen Zykina, "Sivillerin üzerine bombalar atıyorlar. Kimi görürlerse vuruyorlar. Şehrim ateşin içinde" diyerek gözyaşı döktü. Ailenin büyük kızı Diana'nın "Canım Ukrayna'mda, okuluma gitmek istiyorum" sözleri de yürekleri sızlattı.