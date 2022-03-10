Eski YARSAV Başkanı Arslan’ın cezası onandı

ANKARA 25. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan YARSAV
'ın eski başkanı Murat Arslan
'a 2019'da 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Arslan ve örgüt mensubu yargıçlarla ilgili davalarda, YARSAV'a, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen
'in talimatıyla örgüt mensubu hâkim ve savcıların üye olmalarının sağlandığı belirtilmişti. Eski Anayasa Mahkemesi
Raportörü de olan Murat Arslan'ın, FETÖ'nün amaçları doğrultusunda YARSAV'da başkanlığı üstlendiği, örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığı, örgütsel faaliyetlere katıldığı ve ByLock kullandığı belirlenmişti. Dosyanın Yargıtay 3
. Ceza Dairesi'ne gönderilmesinin ardından Daire, Arslan'ın hapis cezasını oybirliğiyle onadı.