MİT TIR’ları davasında 3 eski astsubaya ceza

HATAY
'IN Kırıkhan
ve Adana
'nın Ceyhan ilçesinde, Ocak 2014'te MİT'e ait araçların durdurularak arama yapılması nedeniyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya karışan 54 kişi hakkında, "Devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek ve açıklamak" suçundan kamu davası açılmıştı. Ana davadan dosyaları ayrılan 7 sanığın yargılandığı davada karar verildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski başçavuşlar Ömer Muharrem Güneş
, Galip Arslan
ile Adana İl Jandarma İstihbarat ve Asayiş Müdürlüğü'nde görevli eski astsubay Sezai Akyüz
'ü 'FETÖ üyesi olmak' suçundan 7.5'ar yıl, 'devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme' suçundan 3 yıl 4'er ay, 'devletin güvenliğine ilişkin bilgileri açıklamak' suçundan ise 5'er yıl hapse mahkûm etti. Hayati Özcan
, Celalettin Bardakçı, Mesut Çelik ve İsmail Önder Ata'nın beraatine karar verildi.