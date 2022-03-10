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Giriş Tarihi: 10.3.2022 15:02 Son Güncelleme: 10.3.2022 15:13

Son dakika haberi: İstanbul Aybar fırtınasının etkisi altında

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Son dakika haberi: İstanbul Aybar fırtınasının etkisi altında

Son dakika haberi: İstanbul’da etkisini gösteren Aybar Kar Fırtınası her geçen saat etkisini artırıyor.

İstanbul'da zaman zaman etkisini arttıran Aybar Kar fırtınası nedeniyle vatandaşlar büyük sıkıntı yaşadılar.

Fırtına şeklinde etkili olan yağış nedeniyle yolda yürüyen vatandaşlar kar fırtınası nedeniyle önünü göremez hale geldiler.

Yoğun kar yağışı İstanbul'da gün boyu etkisini devam ettirdi.

Yağan yoğun karla birlikte hava sıcaklığında da önemli derecede düşüş yaşandı.

Zaman zaman sıcaklık eksi bire kadar düştü. Hem kar hem de soğuk hava vatandaşları olumsuz etkiledi.

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Son dakika haberi: İstanbul Aybar fırtınasının etkisi altında
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