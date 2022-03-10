Son dakika haberi: İstanbul Aybar fırtınasının etkisi altında

İstanbul'da zaman zaman etkisini arttıran Aybar Kar fırtınası nedeniyle vatandaşlar büyük sıkıntı yaşadılar.
Fırtına şeklinde etkili olan yağış nedeniyle yolda yürüyen vatandaşlar kar fırtınası nedeniyle önünü göremez hale geldiler.
Yağan yoğun karla birlikte hava sıcaklığında da önemli derecede düşüş yaşandı.
Zaman zaman sıcaklık eksi bire kadar düştü. Hem kar hem de soğuk hava vatandaşları olumsuz etkiledi.Hava Durumu duyurusu son dakika | İstanbul'da etkili kar yağışı ve flaş hava durumu uyarısı: Mecbur değilseniz...