Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu istikrarsızlığın ve zalim emellerin kuryesidir

"KILIÇDAROĞLU'NA BENİM DE SORULARIM VARDIR"

Tarihsel kökü Diyarbakır'da kurulan Akkoyunlulara dayanan bir vatan evladı olarak Kılıçdaroğlu'na benim de sorularım vardır ve cevabını almak en doğal hakkımdır. Sayın Kılıçdaroğlu, madem bu kadar geniş gönüllü ve hazır cevapsın, o zaman hodri meydan.

PKK, 1978 yılında, Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nin Fis Köyü'nde birinci sözde kongresinde, Marksist-Leninist çizgide büyük Kürdistan'ın kurulmasını hedef olarak belirlemişti. Sayın Kılıçdaroğlu, dört parçalı büyük Kürdistan'ın kurulmasından yana mısın, değil misin? Açıkla.