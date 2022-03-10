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Giriş Tarihi: 11.3.2022 01:36

Zehir tacirlerine operasyon: 7 tutuklama

ABBAS ÇAKAR
Zehir tacirlerine operasyon: 7 tutuklama

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından İzmit, Başiskele, Kartepe ve Gebze ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan 21 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalarda İzmit, Başiskele, Kartepe ve Gebze ilçesinde 4 farklı operasyonda 21 kişiyi gözaltına aldı Şüphelilerin adreslerinde ve yapılan üst aramalarında 83 gram metamfetamin, 5,20 gram sentetik uyuşturucu, 2,34 gram eroin, 1 gram esrar, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 325 TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 9 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.S ve Ç.D. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken E.B., S.H., M.H., H.M., H.Ö., E.Ö. ve T.S. isimli 7 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Zehir tacirlerine operasyon: 7 tutuklama
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