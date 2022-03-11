AK Partili Kaya’dan İBB’ye çınar tepkisi: İstanbullular elbette hesabını soracaktır

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: "Bu caddeden kaç kere gözümü koca çınarlardan ayıramadan geçmişimdir, bilmem. "Ağaçlı Yol" diye anılan Dolmabahçe-Çırağan hattından söz ediyorum. En sevdiğim caddelerden biridir... Çınarların kesilmesiyle yüzü tamamen değişti. İstanbul'un bir güzelliğini daha yok ettiler."

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım: "CHP'li İBB yönetimi tarafından Beşiktaş Çırağan Sarayı yolu üzerinde yüzlerce çınar ağacı kökünden kesilmiş. Tepkiler üzerine asırlık çınar ağacının kökleri ızgarayla gizlenmeye çalışılmış. Ağaç köklerinin üzerine beton dökülmüş. CHP'li İBB yönetimi asırlık çınar ağaçlarını, cadde üzerine yeni reklam panoları asmak için mi kesti? Özellikle insan yoğunluğunun en fazla olduğu cadde üzerindeki çınar ağaçlarının kesilmesinin özel nedeni reklam panoları mı? Göreceğiz. Sürecin takipçisi olacağız."

İBB, tarihi çınar ağaçlarını katletti! Çırağan artık çınarsız