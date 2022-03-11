AK Partili Kaya’dan İBB’ye çınar tepkisi: İstanbullular elbette hesabını soracaktır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde bulunan 112 çınar ağacını kesti. İBB çınar ağaçlarının kesilmesiyle ilgili "kanserli" oldukları için kesildiklerini iddia etti.
Dolmabahçe-Çırağan uzantısındaki çınar ağacının kesilmesiyle alakalı sosyal medyadan vatandaşlar İBB'ye tepki gösterirken, vatandaşlar çınar ağaçlarıyla neden ilgilenilmediği, neden korunmadığı yönünde sosyal medyada sorular yöneltti.
"İSTANBULLULAR ELBETTE HESABINI SORACAKTIR"
AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, İBB'nin Dolmabahçe-Çırağan uzantısındaki çınarların kesilmesiyle alakalı olarak sosyal medyadan tepki gösterdi. Kaya, sosyal medya hesabından şunları söyledi: "CHP'li İBB "Ağaçlı Yol" dediğimiz Dolmabahçe-Çırağan uzantısındaki çınarlarımızı kesti. İstanbul'un ruhuna daha ne kadar kastedeceksiniz? Yaptığınız her tahribatın hesabını günü geldiğinde İstanbullular size elbette soracaktır."
AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: "Bu caddeden kaç kere gözümü koca çınarlardan ayıramadan geçmişimdir, bilmem. "Ağaçlı Yol" diye anılan Dolmabahçe-Çırağan hattından söz ediyorum. En sevdiğim caddelerden biridir... Çınarların kesilmesiyle yüzü tamamen değişti. İstanbul'un bir güzelliğini daha yok ettiler."
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım: "CHP'li İBB yönetimi tarafından Beşiktaş Çırağan Sarayı yolu üzerinde yüzlerce çınar ağacı kökünden kesilmiş. Tepkiler üzerine asırlık çınar ağacının kökleri ızgarayla gizlenmeye çalışılmış. Ağaç köklerinin üzerine beton dökülmüş. CHP'li İBB yönetimi asırlık çınar ağaçlarını, cadde üzerine yeni reklam panoları asmak için mi kesti? Özellikle insan yoğunluğunun en fazla olduğu cadde üzerindeki çınar ağaçlarının kesilmesinin özel nedeni reklam panoları mı? Göreceğiz. Sürecin takipçisi olacağız."İBB, tarihi çınar ağaçlarını katletti! Çırağan artık çınarsız