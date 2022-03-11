BEÜ Araştırma Merkezi’nde söyleşi ve atölye çalışması

KASUAM müdür yardımcılarından Öğretim Görevlisi Dr. Seda Tapdık tarafından gerçekleştirilen söyleşide 'Bir Şiddet Türü Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kente Yansıması: Kadın Dostu Kent Projesi' konusu ele alındı.

Yine KASUAM yürütme kurulu üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Figen Uzat Özdemir ve üniversite öğretim üyesi Dr. İsa Demir yaptıkları kısa bilgilendirmenin ardından cinsiyete yönelik ayrımcılık sonucu oluşan eşitsizliklere dikkat çekmek için seyircileri de dahil ederek bir atölye çalışması gerçekleştirdiler.