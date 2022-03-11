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Giriş Tarihi: 11.3.2022 22:10

BEÜ Araştırma Merkezi’nde söyleşi ve atölye çalışması

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
BEÜ Araştırma Merkezi’nde söyleşi ve atölye çalışması

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KASUAM) tarafından  Devrek Belediyesi Nikah Salonu'nda  gerçekleştirilen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Toplumsal Farkındalık' başlığı altında bir söyleşi ve atölye çalışması gerçekleştirildi.

KASUAM müdür yardımcılarından Öğretim Görevlisi Dr. Seda Tapdık tarafından gerçekleştirilen söyleşide 'Bir Şiddet Türü Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kente Yansıması: Kadın Dostu Kent Projesi' konusu ele alındı.

Yine KASUAM yürütme kurulu üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Figen Uzat Özdemir ve üniversite öğretim üyesi Dr. İsa Demir yaptıkları kısa bilgilendirmenin ardından cinsiyete yönelik ayrımcılık sonucu oluşan eşitsizliklere dikkat çekmek için seyircileri de dahil ederek bir atölye çalışması gerçekleştirdiler.

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BEÜ Araştırma Merkezi’nde söyleşi ve atölye çalışması
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