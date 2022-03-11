CHP’de taciz iddiasına kadınlardan ortak açıklama

Kocaeli'nde geçtiğimiz aylarda yapılan CHP İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda, CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak hakkında, parti içerisindeki kadınlara tacizde bulunduğu iddiaları ortaya atılmış ve konu incelemeye alınmıştı. Uzun bir süredir gündemde yerini koruyan taciz meselesine dair parti yönetiminde yer alan kişiler kadınlarla birçok kez görüşerek uzlaşmaya varmaya çalıştı. Olay sıcaklığını korurken Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş Kocaeli'ne gelerek inceleme raporu hazırladı ve Ankara'ya sundu.

RAPOR SONUCU GİZLENDİ

Fakat sunulan rapor ve incelemenin sonucu kimseyle paylaşılmadı. Kadınların ısrarına rağmen konuya dair CHP Kocaeli İl Başkanlığından herhangi bir açıklama yapılmaması nedeniyle, Kocaeli Kadın Platformu ve Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi önceki akşam CHP Kocaeli İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Kadınlar adına açıklamayı Yasemin Yılmaz, Elif Sinem Arıkan, Hilal Karul, Cemile Gültepe okudu.

"KADINLAR ÜZERİNDEKİ BASKI ARTTI"

Açıklamada, kadınlar şu ifadelere yer verdi:

Basına yansıyan haberler ve CHP içinde faaliyet yürüten arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde CHP Derince İlçe Başkanı hakkında taciz iddiaları olduğunu öğrendik. Bu iddialar üzerine CHP İl Yönetimi ile görüşme talep ederek bu iddialara karşı nasıl bir süreç yürütüldüğünü öğrenmek istedik. Kentteki kamusal, özel her alanın bizler için eşit, özgür ve güvenli alanlar olması mücadelemizin temelini oluşturduğu için uzun süredir devam eden iddialar karşısında uzayan sürecin parti içindeki kadınlar üzerindeki baskıyı arttırması konusunda endişelerimizi aktardık.

MAĞDURU SUÇLAYIP, FAİLİ KORUMUŞLAR

Açıklamada, "Ancak bizler için oldukça vahim geçen bu görüşmede kadının beyanı esastır ilkesinin açıkça görmezden gelindiğini, tacize maruz kaldığını ifade eden kadınların defalarca çeşitli kişilerin sorgulamalarına maruz bırakıldığını böylece üzerlerindeki baskının derinleştirildiğini öğrendik. Öte yandan fail şüphesi bulunan ilçe başkanına ilişkin sürecin etkili biçimde yürütülmediğini öğrendik. Bu görüşmede mağduru suçlayan, fail şüphesi bulunanı ise koruyan ifadeler kullanılmıştır" denildi.

"KADINLARIN GÜVENLİKLERİ GÖZARDI EDİLDİ"

Görüşmeye katılan CHP'li yöneticilerce, tacize maruz kaldığı iddiasında bulunan kadınların gizliliği ihlal edildiğine dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi.

Bu sürece ilişkin adım atmak için de durumun CHP Genel Merkezi'ne iletildiği, oradan gelecek sonucun beklendiği bilgisi verilmiştir. Genel merkez tarafından başlatılan soruşturma süreci uzadıkça gizliliği ihlal edilen kadınların ve parti içindeki tüm kadınların güvenlikleri açıkça göz ardı edilmektedir. Böylece Kadınlar üzerinde geliştirilecek muhtemel baskı mekanizmalarının, kadınların kaygılarının artmasına, politika üretme süreçlerine dahil olmasına engel oluşturması çok olasıdır. Buna rağmen fail şüphesi bulunan kişi görevine devam etmektedir.

"PARTİLİLER HAKKINDA DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI"

Parti Genel Merkezi'nin de Kocaeli İl Yönetiminin de bir aya yakın süre geçmesine karşın bir açıklama yapmadığı hatırlatılan açıklamada, "Fakat fail şüphesi bulunan kişi ile yan yana gelinerek programlar yapılmış, bu konuları gündeme getiren parti içinde faaliyet yürüten bir kadına hakaret edilmiş, bu süreci takip eden bazı partililer hakkında disiplin süreci başlatılmıştır" açıklamasında bulunuldu.

"YERELLERDEKİ TUTUMLARA HIZLI REFLEKS GÖSTERMEK MÜMKÜN"

Açıklama şöyle devam etti:

Aynı dönemlerde Manisa Salihli CHP İlçe Başkanı Nurgül Aykan'a cinsiyetçi küfreden CHP Salihli İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Namver, CHP Manisa İl Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edilmiştir. Yine yakın bir tarihte İzmir'de Buca Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Bülent Uygur'un zeytinyağı fiyatlarına dikkat çekmek için kadın fotoğrafı kullanarak yaptığı paylaşıma yönelik tepkiler üzerine Uygur, CHP'den istifa ettiğini duyurmuştur. Yerellerde cinsiyetçi tutumlara karşı hızlıca refleks geliştirmenin mümkün olduğunu gösteren bu örnekler yanında Kocaeli'de süreç ne yazık ki böyle yürütülememiştir.

"TALEPLERİMİZ GERİ ÇEVRİLDİ"

"Son olarak görüşme talebimizi 26 Şubat 2022 tarihinde CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın da katılımıyla gerçekleşen Mahalle Temsilcileri toplantısında da kendisine ilettik ancak bu talep de geri çevrildi. Kadın mücadelemizden aldığımız birikimle "kadının beyanı esastır" demeye, önüne "ama", "fakat" koymadan şiddetin, tacizin karşısında durmaya, bulunduğumuz her örgütün, siyasi partinin, kamusal alanın, her sokağın, evin güvenle yaşamlarımızı sürdüreceğimiz, eşit, özgür alanlar olması için mücadele etmeye, inatla, azimle, kararlılıkla devam edeceğiz."

"TÜM SİYASETÇİLERİ İFŞA EDİYORUZ"

"CHP'nin, muhalefet partilerinin bir yandan toplumsal yaşamın her alanında eşitsizliği ortadan kaldırma yükümlülüğü getiren İstanbul Sözleşmesi'ni savunurken merkezi ve yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğini fiilen de öncelemesi bizim için olmazsa olmazdır. Hakkında taciz iddiaları bulunan kişiye gerekli yaptırımları uygulamak yerine, bu kişiyle görünürlüğü tercih eden tüm siyasetçileri ifşa ediyoruz. Hiçbir kadın hiçbir alanda eşitsizlik karşısında yalnız yürümeyecek. Şiddet, taciz, baskı kimden ve nereden gelirse gelsin ses çıkarmaya devam edeceğiz."

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