Cumhurbaşkanı’na hakaretten yargılanıyordu! Sedef Kabaş hakkında karar çıktı!

Sedef Kabaş'ın yargılanması İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya Sedef Kabaş ve avukatları ile Kabaş'tan şikayetçi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları katıldı.

Kabaş'ın kimlik tespitinin ardından savunması ve sorgusuna başlandı. Suçlamaları kabul etmeyen Kabaş, Cumhurbaşkanına hakaret gibi bir kastı olmadığını savundu.

Kabaş, daha önce emniyet ve savcılıktaki ifadelerinde olduğu gibi, Cumhurbaşkanına yönelik sarf ettiği sözün bir atasözü olduğunu söyledi.

Kabaş'ın savunmasının ardından Cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin görüşünü açıkladı. Savcı, Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Soylu'ya hakaretten cezalandırılması, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle beraat etmesi yönünde görüş bildirdi. Savcı, Kabaş'ın Erdoğan ve Soylu'ya hakaretten toplam 2 yıl 7,5 aydan 10,5 yıla kadar hapsini öngördü.

Tele-1 isimli televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle yargılanan Sedef Kabaş, 22 Ocak'ta tutuklanmıştı. Sedef Kabaş, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" demişti. Kabaş'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bu sözleri kamuoyunun tepkisini çekmişti.

ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ise Kabaş'a, Cumhurbaşkanına ve iki Bakana hakaretten toplam 12 yıl 10 aya kadar hapis cezası verilmesi talep edilmişti. İddianamede, Sedef Kabaş'ın televizyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tahkir içeren ifadelerini, Twitter hesabı üzerinden de yinelediği vurgulanmış, Kabaş'ın alenen Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırmayı alışkanlık haline getirdiği; şeref, onur ve haysiyetine yönelik ağır ifadeleri tekrar tekrar kullanarak suç işleme yönündeki iradesini yinelediği belirtilmişti.