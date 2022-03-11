İstanbul’a yeni kar uyarısı! Bu gece ve yarın etkisini artıracak

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan kar yağışının bu gece ve yarın etkisini artıracağı, özellikle bölgesel yağışların görüleceğini belirtti. Pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışında yarın akşam don ve buzlanma gibi etkilere karşı dikkatli olunulması istendi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da bu gece ve yarın (Cumartesi) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.
Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.SON DAKİKA: Kar fırtınası etkisini bu gece arttıracak! Meteoroloji ve AKOM'dan flaş hava durumu uyarısı peş peşe geldi: Aybar zirveyi görmedi