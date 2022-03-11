İstanbul’a yeni kar uyarısı! Bu gece ve yarın etkisini artıracak

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da bu gece ve yarın (Cumartesi) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.