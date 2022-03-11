İYİ Parti’de yumruk yumruğa kavga, il yönetimi merkez ilçe başkanını darp etti

Ayrıca İyi Parti Belediye Meclis Üyeleri Necamettin Attay, Duygu Şener ve Ergun Dönmez sosyal medyadan ortak açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İYİ Parti Merkez İlçe Başkanımız Zafer Kaya'ya parti binasında pusu kurarak alçakça saldıran adamlıktan ve insanlıktan nasibini almamış bir İYİ Partili olarak sıfatlarını yazmaktan utandığım Mehmet Akalın Ekrem Demir ve Tarık Aldeniz sizleri şiddetle kınıyoruz yazıklar olsun".