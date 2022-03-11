Merkez ülke Türkiye’de barış için ilk adım atıldı

Rusya
-Ukrayna
krizinde çözüm için merkez ülke olarak öne çıkan Türkiye
, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
arabuluculuğunda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba
'nın görüşmesine ev sahipliği yaptı
Barışa giden yolda ilk adımın atıldığı üst düzey görüşmeden müzakerelere devam kararı çıktı. Verilen olumlu mesajlarla Zelenski
-Putin buluşması için de kapı aralandı
Ukraynalı Bakan Kuleba 'Bu formatta yeniden görüşmek için mutabıkız' derken Rus mevkidaşı Lavrov 'Türk dostlarımızın girişimiyle beşeri konuları görüştük. Çözüme hazırırız' dedi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise 'Tarafların siyasi olarak bir araya gelmesi ve bundan sonra liderler zirvesine prensipte hazır olunması gelecekte bu tür toplantıların gerçekleşmesi için umudumuzu artırdı. Medeni bir toplantıydı' diye konuştu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın katıldığı Antalya
'daki üçlü barış zirvesi, 1.5 saat sürdü. Saat 11.20'de başlayan zirve, saat 12.50'de sona erdi. Rus Bakan Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Kuleba, üçlü görüşme sonrası ayrı ayrı basın toplantısı düzenledi.
'DİPLOMASİNİN İŞLETİLMESİ KONUSUNDA ÇABALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ':
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yıkımın bir an önce durdurulması için çaba gösteriyoruz. Bu savaştan bölge sakinleri de dahil herkes zarar gördü ve görmeye devam edecek. İnsani koridorların hiçbir engelle karşılaşmadan açık tutulması gerektiğini bir kere daha vurguladık. Tarafları ülkemizde bir araya getirdik. Bu toplantının özellikle Antalya Diplomasi Forumu
şeklinde düzenlenmesi ayrıca anlamlı. Biz bugün bu görüşmede Türkiye'nin ulusal pozisyonunu saklı tutmakla beraber kolaylaştırıcı bir rol oynadık. İnsani boyutun önceliğine dikkat çektik. Her gün akan kan ve gözyaşı artıyor. Savaşın ortasında kalan sivillerin kurtarılması gerektiğini belirttik. Sahadaki durumu vatandaşlarımızı tahliye ederken bizzat gördük. Mariupol için bir ateşkes önerdik. Taraflar bunu görüşecek. Rusya şu an bölgelere girmiş durumda, Ukrayna birlikleri de orada... Burada bir eşgüdüm olmazsa sivillerin can sağlığı tehlikeye girebilir. Bir görüşmede mucize beklenmemeli ancak siyasi seviyedeki bu toplantı önemli bir başlangıç. Tüm taleplerin karşılanması beklenemez. Bazı kararların liderler düzeyinde verilmesi gerekiyor.
TARAFLAR DÜŞÜNCELERİNİ MEDENİ BİR ŞEKİLDE SAVUNDU:
Elbette bu şartlarda toplantı yapmanın zorlukları var. Buna rağmen son derece medeni bir toplantının gerçekleştiğini söyleyebilirim. Elbette taraflar kendi pozisyonunu savundu, düşüncelerini medeni bir şekilde savundu. Herhangi bir gerginliğe yol açan bir görüşme olmadı. Bunun liderler zirvesinde gerçekleştirilmesi gündeme geldi. Zelenski'nin böyle bir görüşmeye hazır olduğu, Putin'in ise prensip olarak böyle bir görüşmeye karşı olmadığı belirtildi. Putin bu fikrini Cumhurbaşkanımız ile yaptığı görüşmede de belirtmişti. Ukrayna bu görüşmelerin Türkiye, Rusya ise Belarus'ta olmasını istiyor. Biz özellikle Ukrayna'ya toplantının yeri önemli değil, önemli olan müzakerelerin başlaması olduğunu ilettik.
UMUDUMUZ ARTTI:
Burada amacımız bölgesel barış ve istikrarın yeniden sağlanmasıdır. Biz severek ev sahipliği yaparız ancak önemli olan yer değil görüşmelerin bir an önce başlaması. Biz bu süreci desteklemeye devam edeceğiz. Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz. Davetimizi kabul eden taraflara bize duydukları güven için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tarafların siyasi olarak bir araya gelmesi ve bundan sonra liderler zirvesine prensipte hazır olunması gelecekte bu tür toplantıların gerçekleşmesi için umudumuzu artırdı.
UKRAYNA, GARANTÖR OLARAK TÜRKİYE'Yİ İSTİYOR
: Rusya'yla Ukrayna arasında tarafsızlık dahil birçok müzakere ettikleri unsurlar var ve kapsamlı bir barış antlaşmasının imzalanması da masada. Böyle bir durumda Ukrayna'nın bazı ülkelerin garantör olarak burada olmasını istediğini biliyorsunuz. Bunlardan biri de Türkiye'dir. Bugün ikili yaptığımız görüşmede de Kuleba bunu bir kere daha teyit etmiştir.
'YENİDEN BULUŞMA KONUSUNDA MUTABIK KALDIK'
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba
: Ben Antalya'da bir Dışişleri Bakanı olarak, karar alabilme yetkisinde biri olarak çözüm bulma amacıyla geldim. Ama Lavrov sadece dinleme amacıyla geldi. Rus tarafı görüşmeye hazır olacağı zaman ben de bu görüşmeye hazır olacağım. Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız. Yine böyle Antalya'daki gibi bir formatta buluşmada mutabık kaldım. Çözüm arama ihtiyacı doğarsa yeniden buluşmaya mutabıkım. Lavrov insani koridorlar konusunda taahhüt vermedi. Yine de ilgili yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını belirtti. 24 saatlik bir ateşkes istedik ama herhangi bir ilerleme kaydedemedik. Öyle gözüküyor ki diğer karar alıcıların devreye girmesi gerekecek. Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı.
'ÇÖZÜME YÖNELİK HER TÜRLÜ GİRİŞİMİ DESTEKLİYORUZ'
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov:
Batı'nın Ukrayna'dan istediği tek şey sürekli bu ülkenin Rusya'ya karşı çalışmasıydı. Rusya için tehlike olmayan bir Ukrayna istiyoruz. Putin temaslardan asla kaçınmaz. Sadece bu temasların laf olsun diye gerçekleşmesini istemiyoruz. Bunu Kuleba ile görüştük. Türk dostlarımızın girişimleriyle bugün beşeri konuları görüştük. Bu krizden sağlıklı bir şekilde çıkmayı umuyoruz. Günlük olarak insani koridorların açılmasına yönelik önerimizin hâlâ geçerli olduğunu teyit ettik. Bugün şu anlaşıldı ki müzakerelerin yerini alacak hiçbir şey yoktur. Çözüme yönelik her türlü girişimi destekliyoruz. Çözüme hazırız, çözüm arayışında olmaya hazırız.
150'Sİ YABANCI 334 GAZETECİ TAKİP ETTİ
ÜÇLÜ zirve Serik'teki Regnum Carya Hotel'de gerçekleşti. Üçlü barış zirvesi için iki ülke bakanı ve heyetleri dün gece Antalya'ya geldi. Önce Rus heyet, bir saat sonra da Ukraynalı heyetin havalimanına inmesinin ardından Rus heyet, toplantının yapılacağı otelde konakladı. Ukraynalı heyet ise hemen yakındaki başka bir otelde kalmayı tercih etti. Zirveyi takip eden 150'si yabancı 334 gazeteci, görüşmelerdeki gelişmeleri dakika dakika medya kuruluşlarına aktardı. Zirveyi takip etmek için akredite gazeteciler otelin arka tarafındaki ayrı bir giriş noktasından saat 08.00 itibarıyla içeriye alınmaya başladı. Yoğun ilgi nedeniyle gazeteciler uzun sıra oluşturdu. Gazeteciler güvenlik taramalarının ardından basın odasına alındı.
DÜNYA MEDYASI: TÜRKİYE, DİPLOMASİ ÖNCÜSÜ
TARİHİ
zirve sonrası yapılan açıklamaları dünya medyası flaş haber olarak duyurdu. ABD'li New York Times, Türkiye'nin, tarihi görüşmeye ev sahipliği yaparak süreçte kritik bir rol oynadığının altını çizdi. NYT, şimdiye dek yapılan bu ilk üst düzey görüşmenin savaşın dengelerini değiştirebileceğine dikkat çekti. France 24 de, Başkan Erdoğan'ın, savaşın başından bu yana arabuluculuk çalışmaları yürüttüğüne dikkat çekti. İngiliz Guardian gazetesi şimdilik sonuçsuz kalan görüşmelere öncülük yapan Türkiye'nin arabuluculuk görevine vurgu yaparak 'Zirve Türkiye'nin diplomatik öncülüğüyle gerçekleşti' değerlendirmesinde bulundu. DIŞ HABERLER
RUS SÖZCÜ İLE CNN MUHABİRİ ARASINDA SAHTE GÖRÜNTÜ TARTIŞMASI
ANTALYA'DAKİ zirvede Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ile CNN International muhabiri Jomana Karadsheh arasında yaşanan bir tartışma kameralara yansıdı. Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un basın toplantısında moderatörlük yapmak için salona giriş yapan Zaharova ilk olarak, "Aranızda Ukraynalı gazeteci var mı?" sorusunu yöneltti. Salondan ses çıkmaması üzerine açıklamalarına başlayan Zaharova CNN International muhabiri Jomana Karadsheh'in 'Rusya, Ukrayna'da neden sivilleri öldürüyor?' diyerek bazı görüntüler göstermesi üzerine sinirlendi. Zaharova, görüntülerin sahte olduğunu belirterek, Karadsheh'e Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın videosunu göstererek 8 yıldır Ukrayna'da olan gerçeklerin görülmediğini öne sürdü. Zaharova'nın ısrarlarına rağmen görüntülere bakmayan Karadsheh ile Rus Sözcü arasında gerginlik yaşandı. Zaharova muhabire, "Size gösteriyorum ama bakmıyorsunuz" diye çıkıştı. Tartışma anı kameralara yansıdı. Betül USTA/ ANKARA
ÖZEL EĞİTİMLİ KÖPEKLERLE ARAMA
ZİRVEYİ
Ukrayna ve Rusya'nın yanı sıra ABD, İngiltere, Almanya, İsrail, Japonya, Kanada, Hollanda ve Çin Halk Cumhuriyeti'nden gazeteciler takip etti. Üçlü görüşmenin ve basın toplantılarının yapılacağı salonda, sabah erken saatlerden itibaren bomba imha ekipleri arama yaptı, eğitimli polis köpeklerine de salonun çevresinde güvenlik taraması yaptırıldı. Gazeteciler salona 6'şarlı gruplar halinde alındı.
MASANIN ALTINI BİLE KONTROL ETTİLER
Rus bakan Lavrov'un basın toplantısı yapacağı salona girmeden önce korumalar oturacağı masanın örtüsünü kaldırarak altını kontrol etti.