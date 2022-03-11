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Giriş Tarihi: 11.3.2022 22:10 Son Güncelleme: 11.3.2022 22:33

Nevşehir’de kaza: 1 ölü 5 yaralı

ALP KÖRÜKCÜ ALP KÖRÜKCÜ
Nevşehir’de kaza: 1 ölü 5 yaralı

Nevşehir-Niğde karayolu Derinkuyu ilçesi civarında meydana gelen trafik kazasında 1 kadın öldü, 4’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Güvercinlik köyü girişindeki kavşakta, Beytullah A.'nın kullandığı minibüs önünde seyreden ve plakası alınmayan TIR'ın dorsesine çarptı.
TIR olay yerinden hızla uzaklaşırken, orta refüje çarparak duran minibüsteki 27 yaşındaki Kübra A., hayatını kaybetti.

Araçtakilerden, Cennet A. (58), Yelda A. (8), Halime A. (7), Mehmet A. (2) ve Zeynep A. (1) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Polis, kaza yapıp kaçan tırın bulunması için çalışma başlattı.

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Nevşehir’de kaza: 1 ölü 5 yaralı
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