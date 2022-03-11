Nevşehir’de kaza: 1 ölü 5 yaralı

Güvercinlik köyü girişindeki kavşakta, Beytullah A.'nın kullandığı minibüs önünde seyreden ve plakası alınmayan TIR'ın dorsesine çarptı.

TIR olay yerinden hızla uzaklaşırken, orta refüje çarparak duran minibüsteki 27 yaşındaki Kübra A., hayatını kaybetti.

Araçtakilerden, Cennet A. (58), Yelda A. (8), Halime A. (7), Mehmet A. (2) ve Zeynep A. (1) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Polis, kaza yapıp kaçan tırın bulunması için çalışma başlattı.