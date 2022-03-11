Sedef Kabaş hakim karşısında: Skandal sözlerine tepki yağmıştı

Sedef Kabaş, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" demişti.

Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bu sözleri kamuoyunun tepkisini çekmişti.