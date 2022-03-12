Adana’da yakalanan DEAŞ’lının kim olduğu ortaya çıktı! Türkiye’de aranan 5 isim arasındaydı...

Adana'da polisin, 1 Mart'ta kapısını zırhlı araçla kırıp girdiği evden; terör örgütü DEAŞ'ın, Türkiye'de 5 üst düzey sorumlusundan biri olan, 38 yaşındaki Muhammed H.M. çıktı. Örgütün Türkiye'deki tabanını diri tutmak için Irak ve Suriye'deki çatışmalarda esir düşenlerle hayatını kaybeden ailelerden sorumlu olan Muhammed'in, örgüte katılım konusunda da karar vericilerden biri olduğu ortaya çıktı. İki yardımcısıyla birlikte tutuklanan Muhammed H.M.'nin, cep telefonundan da örgüte katılım için gerekli olan evraklar da çıktı.
OPERASYON DÜZENLENDİ
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü DEAŞ'ın, kentteki eylem ve faaliyetlerini mercek altına aldı. 2016 yılında Türkiye'ye yasadışı yollarla giriş yapan ve Adana'ya gelen; Muhammed H.M.'nin, örgütün üst düzey 5 isminden biri olduğu tespit edildi.
Polis, söz konusu zanlıyı teknik ve fiziki takibe alıp, bağlantılarını deşifre etti. 1 Mart'ta operasyon için düğmeye basıldı. Özel harekatın da desteğiyle merkez ilçe Yüreğir'e bağlı 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir evin de aralarında bulunduğu 3 ayrı adrese şafak vakti eş zamanlı şok baskınlar gerçekleştirildi.
TABANI DİRİ TUTMA ÇABALARI
Baskın düzenlenen adreste de terör örgütünün Türkiye'deki 5 üst düzey sorumlusundan biri olan; Suriyeli Muhammed H.M. yakalanarak gözaltına alındı. Muhammed'in iki yardımcısı; Abdullah el T. (27) ve Abdülkerim S. (26) yine aynı operasyonda kıskıvrak yakalandı. Muhammed'in, Türkiye'deki örgüt tabanını diri tutmak için Irak ve Suriye'deki çatışmalarda esir düşen ve hayatını kaybedenlerin ailelerinden sorumlu olduğu öğrenildi. Zanlının cep telefonundan, terör örgütü DEAŞ'a katılım için gerekli olan evraklar da ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Terör örgütüne kimlerin katılmasına onay verileceğini belirleyen, Türkiye'deki 5 isimden biri olduğu da öne sürülen Muhammed H.M. emniyetteki sorgusunun ardından, para toplamasına yardım ettiğini belirlenen Abdullah el T. ve Abdülkerim S. ile birlikte adliyeye sevk edildi. Muhammed H. M. iki yardımcısıyla birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.