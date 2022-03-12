Adana’da yakalanan DEAŞ’lının kim olduğu ortaya çıktı! Türkiye’de aranan 5 isim arasındaydı...

Adana'da polisin, 1 Mart'ta kapısını zırhlı araçla kırıp girdiği evden; terör örgütü DEAŞ'ın, Türkiye'de 5 üst düzey sorumlusundan biri olan, 38 yaşındaki Muhammed H.M. çıktı. Örgütün Türkiye'deki tabanını diri tutmak için Irak ve Suriye'deki çatışmalarda esir düşenlerle hayatını kaybeden ailelerden sorumlu olan Muhammed'in, örgüte katılım konusunda da karar vericilerden biri olduğu ortaya çıktı. İki yardımcısıyla birlikte tutuklanan Muhammed H.M.'nin, cep telefonundan da örgüte katılım için gerekli olan evraklar da çıktı.