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Giriş Tarihi: 12.3.2022 13:10

Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Petkov'u kabul etti

AA
Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Petkov’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun ikinci günündeki temasları kapsamında Bulgaristan Başbakanı Petkov ile görüştü.

Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

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Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Petkov'u kabul etti
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