Sedef Kabaş’a ilk celsede hapis cezası

Katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanan Sedef Kabaş
'a 2 yıl 4 ay hapis cezası verildi. İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ilk kez savunma yapan tutuklu sanık Sedef Kabaş, tahliyesi ve beraatini istedi. Mahkeme, sanık Kabaş'ı "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tahliyesine karar veren mahkeme, Kabaş'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
'na yönelik "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan ise beraatine hükmetti.