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Giriş Tarihi: 12.3.2022

Sedef Kabaş’a ilk celsede hapis cezası

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Sedef Kabaş’a ilk celsede hapis cezası
Katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanan Sedef Kabaş'a 2 yıl 4 ay hapis cezası verildi. İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ilk kez savunma yapan tutuklu sanık Sedef Kabaş, tahliyesi ve beraatini istedi. Mahkeme, sanık Kabaş'ı "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tahliyesine karar veren mahkeme, Kabaş'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan ise beraatine hükmetti.
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Sedef Kabaş’a ilk celsede hapis cezası
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