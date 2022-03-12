Son dakika: İstanbul’da Aybar kar fırtınası etkisini artırdı! Araçları yol kenarında bıraktılar, toplu taşımada yoğunluk oluştu

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından perşembe günü etkili olmaya başlayan kar yağışı bugün etkisini artırdı. Akşam saatlerinde tipi ile etkisini sürdürürken, boğaza yakın bölgelerde ise sis bastırdı. Bazı yerlerde görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü.
Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle ortalık beyaza büründü. Cevizlibağ'da araçlarını yol kenarına bırakan vatandaşlar, toplu taşımaya yöneldi.
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor | Video
Toplu taşımada da bir yoğunluk oluşurken, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.
KAĞITHANE-BOMONTİ TÜNELİ'NDE ARAÇLAR KONTAK KAPATTI
Öte yandan, Kar yağışı sebebiyle Kağıthane Şişli arasında bulunan Kağıthane –Bomonti Tüneli'nin çıkışında kar ve buzlanma sebebiyle araçlar mahsur kaldı. Tünelin Piyalepaşa Bulvarı ve Şişli çıkışında yolda biriken kar ve buzlanma sonucunda araçlar kaldı. Yolda kalan araçlar trafiği kilitlerken sürücüler kontak kapattı.
Kar yağışı İstanbul'da trafiği kilitledi | Video
Yolda kayan otomobillere, diğer araçların sürücüsü yardım etmeye çalıştı.