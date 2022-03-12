Son dakika: İstanbul’da Aybar kar fırtınası etkisini artırdı! Araçları yol kenarında bıraktılar, toplu taşımada yoğunluk oluştu

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından perşembe günü etkili olmaya başlayan kar yağışı bugün etkisini artırdı. Akşam saatlerinde tipi ile etkisini sürdürürken, boğaza yakın bölgelerde ise sis bastırdı. Bazı yerlerde görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü.