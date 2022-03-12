Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul'da Aybar kar fırtınası etkisini artırdı! Araçları yol kenarında bıraktılar, toplu taşımada yoğunluk oluştu
Giriş Tarihi: 12.3.2022 23:01 Son Güncelleme: 12.3.2022 23:14

Son dakika: İstanbul'da Aybar kar fırtınası etkisini artırdı! Araçları yol kenarında bıraktılar, toplu taşımada yoğunluk oluştu

Son dakika: İstanbul’da Aybar kar fırtınası etkisini artırdı! Araçları yol kenarında bıraktılar, toplu taşımada yoğunluk oluştu

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar fırtınası akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle ortalık kısa sürede beyaza bürünürken, trafikte zor anlar yaşayan sürücüler araçlarını yol kenarında bırakıp toplu taşımaya yöneldi.

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından perşembe günü etkili olmaya başlayan kar yağışı bugün etkisini artırdı. Akşam saatlerinde tipi ile etkisini sürdürürken, boğaza yakın bölgelerde ise sis bastırdı. Bazı yerlerde görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü.

Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle ortalık beyaza büründü. Cevizlibağ'da araçlarını yol kenarına bırakan vatandaşlar, toplu taşımaya yöneldi.

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor | Video

Toplu taşımada da bir yoğunluk oluşurken, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

KAĞITHANE-BOMONTİ TÜNELİ'NDE ARAÇLAR KONTAK KAPATTI

Öte yandan, Kar yağışı sebebiyle Kağıthane Şişli arasında bulunan Kağıthane –Bomonti Tüneli'nin çıkışında kar ve buzlanma sebebiyle araçlar mahsur kaldı. Tünelin Piyalepaşa Bulvarı ve Şişli çıkışında yolda biriken kar ve buzlanma sonucunda araçlar kaldı. Yolda kalan araçlar trafiği kilitlerken sürücüler kontak kapattı.

Kar yağışı İstanbul'da trafiği kilitledi | Video

Yolda kayan otomobillere, diğer araçların sürücüsü yardım etmeye çalıştı.

Yolda tuzlama ve kar küreme yapılmadığı görüldü.

İstanbul'da sürücülerin karla imtihanı | Video

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Son dakika: İstanbul'da Aybar kar fırtınası etkisini artırdı! Araçları yol kenarında bıraktılar, toplu taşımada yoğunluk oluştu
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