Türkiye’nin ilk İnsansız Muharip Savaş Uçağı Bayraktar Kızılelma (MİUS) entegrasyon hattına girdi

Muharebe sahasında oyun değiştirici olarak gösterilen ve performansıyla harp literatüründe köklü değişikliğe neden olan Bayraktar TB2 SİHA'ları geliştiren Baykar, muharip insansız savaş uçağı çalışmalarında önemli bir aşamayı geride bıraktı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın ilk prototipinin üretim geliştirme modeli entegrasyon hattına girdi. Bayraktar KIZILELMA, gerçekleştireceği agresif manevralar ve gelişmiş yapay zekâ ile gelecekte güvenlik güçlerimizin muharebe sahasındaki en güçlü unsurları arasında yer alacak.

"BAYRAKTAR KIZILELMA BİZİ GELECEĞE TAŞIYACAK"

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Baykar'ın yürüttüğü Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesine Bayraktar KIZILELMA adının verildiğini duyurdu. Bayraktar, insansız savaş uçağına KIZILELMA isminin verilme nedenini şöyle açıkladı: "KIZILELMA siz ulaştıkça daha ileri giden, hep peşinden koşulan bir hedef aslında. Bizi hep daha ileriye ve geleceğe taşıyacak. Bayraktar KIZILELMA ile asırlardır hür yaşayan milletimizin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla yüksek teknoloji geliştirerek semalarda ve uzayda hak ettiği yeri almasını istiyoruz. Bugün ihtiyacımız olan fetihlerin kalplerin fethi olduğunu biliyor; merhametten, hürriyetten ve adaletten söz ediyoruz. Bu değerlerle insanlığı buluşturmak için yüksek teknoloji geliştirmek olmazsa olmaz bir kaide. Bu nedenle Milli Teknoloji Hamlesi de kritik bir önemi haiz. KIZILELMA'nın milletimize ve insanlığa hizmet edeceğini düşündüğümüz için kadim medeniyetimizin geçmişinden gelen bu isimde karar kıldık. Dünya 5. nesil avcı uçaklarıyla insanlı son muharip uçakları izliyor. Artık insanlı savaş uçakları geliştirilmeyecek. Bundan böyle muharebe sahasının en güçlü unsurları insansız sistemler olacak. Biz de geleceğin yarışlarında ülkemizi var edebilmek için çalışıyoruz."

İLK KEZ 20 TEMMUZ'DA DUYURULMUŞTU

Bayraktar KIZILELMA'nın kavramsal tasarım çalışmaları kamuoyuyla ilk kez 20 Temmuz 2021 tarihinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde "Bayram Hediyesi" olarak paylaşılmıştı. Kısa pistli gemilere iniş-kalkış kabiliyeti de yine ilk kez bu tarihte ilan edilmişti. Aradan geçen 8 ayın ardından Bayraktar KIZILELMA, Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'nde yer alan tesislerde entegrasyon hattına dâhil oldu.