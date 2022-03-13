Haberler Gündem Haberleri Başkan Aydın: Sağlık Çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ediyorum
Giriş Tarihi: 14.3.2022 01:27

Başkan Aydın: Sağlık Çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ediyorum

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Başkan Aydın: Sağlık Çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ediyorum

Milli Savunma Komisyonu başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak sağlık çalışanlarını tebrik etti.

Başkan Aydın mesajında; "Türkiye'de tıp camiası, yıllardır verdikleri emekleri ve mücadeleleriyle mesleklerini büyük bir özveri ve gayretle tüm dünyaya örnek teşkil edecek bir şekilde ifa etmektedirler. Hamdolsun, Türkiye son 20 yılda, birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da büyük bir değişim ve dönüşüm yaşamıştır. Kaliteli ve çağdaş bir sağlık hizmetiyle ülkemizin dört bir yanına ulaşan hükümetimiz, uzun yıllar göz ardı edilen pek çok sağlık sorununun üzerine gitmiş, vatandaşlarımızın hak ettiği gibi sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için her türlü altyapı, personel, teknik donanım ve teçhizat sağlanmıştır. Her zaman olduğu gibi özellikle salgın zamanında da Türkiye'nin dört bir yanında hiçbir zaman yılmadan, usanmadan ve büyük bir özveriyle çalışan tıp camiamızı göstermiş oldukları gayretleri için bir kez daha kutluyorum ve şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile toplum sağlığının korunması için emek veren tüm sağlık çalışanlarımızın, 14 Mart Tıp Bayramlarını tebrik ediyor, meslek hayatlarında başarılarının devamını diliyorum." Şeklinde konuştu

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Aydın: Sağlık Çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ediyorum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA