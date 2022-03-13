Bir gözyaşının diğerine üstünlüğü olmaz

Emine
Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu
'nda (ADF) kendisinin himayesinde düzenlenen "Yumuşak Güç Yoluyla Dayanışmayı Güçlendirmek ve Barışı Teşvik Etmek" başlıklı panelde konuştu. İşte Emine Erdoğan
'ın paneldeki konuşmasından alıntılar:
Ukrayna
'da hepimizi büyük bir kedere sürükleyen savaş karşısında gösterilen refleks, maalesef diğer mazlum halklar için eşit gösterilmedi. Hangi ırktan, hangi inançtan olursa olsun, bir çocuğun, bir kadının, savaşın karşısında çektiği acı, yaşadığı korku eşittir. Bir gözyaşının diğerine üstünlüğü olamaz. O yüzden, bugünü bir milat olarak alıp halihazırdaki tüm savaşlar karşısında birlik olalım.
Gözümüzün önünde inşa edilen yeni dünyaya ayak uydurmak için diplomasinin yaklaşım ve yöntemlerinin de gözden geçirilmesi elzem bir ihtiyaç. Kalıcı ve sürdürülebilir barış idealine giden yolu açmak ancak yumuşak gücün unsurlarıyla mümkün olabilir.
Evlatlarını çatışmalarda kaybeden annelerin yakarışları dünyanın her tarafında yankılanıyor. Sevdiklerini geride bırakarak, vatanını terk etmek zorunda kalan insanların kederli bakışları içimizi dağlıyor. Savaşın karanlık gölgesi, ne yazık ki bir kez daha insanlığın üzerine çöktü. Barış umudunu canlı tutmak ve barışa yönelik gayretleri artırarak el ele vermek gerekir. Böyle bir iklimde yumuşak güç paha biçilmez değer.
FIRST LADY'LERLE HATIRA POZU
EMİNE Erdoğan panele katılan Nijer Cumhurbaşkanı
'nın eşi Khadija Bazum
, Sierre Leone Cumhurbaşkanı
'nın eşi Fatima Maada Bio
, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın eşi Sibel Tatar
ve eski Ürdün Başbakanı'nın Eşi Dina Janbek
Khasawneh ile hatıra fotoğrafı çektirdi.