Çocukların yüzü AFAD’la gülüyor

AFET ve Acil Durum Yönetimi (
AFAD) Romanya
- Ukrayna
sınırında Siret Sınır Kapısı
'nda Ukraynalı savaş mağdurlarına şefkat eli uzatıyor. AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen
, Rusya- Ukrayna savaşının ardından hızlı bir refleks göstererek ikinci günden itibaren yardım faaliyetlerine başladıklarının altını çizerek "Günde 10 bin kişiye gıda ve sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Siret Sınır Kapısı'nda mobil mutfak TIR'ımızı kuracağız. Moldova
'da oluşturulan kampta AFAD'ın çadırları kuruldu" dedi. Bugüne kadar gönderilen insani yardım TIR'ı sayısı 43'e ulaştı. Şu an içerisinde sağlık malzemeleri bulunan 15 bin 120 acil durum çantası sevkiyatı planladık. Türkiye
insani yardım konusundaki tecrübesini gösteriyor" dedi. ANKARA