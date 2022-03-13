Havuzlu kaçak villaya başkan onay vermış

SABAH
'IN gündeme getirdiği İzmir Karaburun
'daki imar skandalında yeni gelişme yaşandı. 'Zeytin işleme tesisi' yalanıyla yapılan havuzlu villaya bu iznin nasıl verildiği gündeme gelirken, dün Karaburun
Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan
açıklama yaptı. İzmir Tarım İl Müdürlüğü
'nün inceleme başlattığı kaçak yapılaşma ile ilgili açıklama yapan Erdoğan, adeta kendi kendisini ele verdi.
BELEDİYEDEN USULSÜZLÜĞE ONAY
Tarım İl Müdürlüğü'nün söz konusu alana zeytin işleme tesisi ve bakıcı evi yapılması koşulu ile izin verdiğini, belediyenin de bu doğrultuda inşaat ruhsatı düzenlediğini belirten İlkay Erdoğan açıklamasında, mülk sahibinin inşaatı tamamlayıp belediyeye yapı kullanım izin belgesi için başvurması üzerine Karaburun Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin 29 Ağustos 2021'de incelemelerde bulunup yapılan imalatların projeye uygun olduğu yönünde onay verdiğini açıkladı. Ekibin, Tarım İl Müdürlüğü'nden zeytin işleme tesisi ve bakıcı evi yapılması şartı ile onay verilmiş olmasına rağmen havuzlu lüks villaları nasıl görmeyip uygunluk onayı verdiği merak konusu oldu. SABAH