Sarıgül, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Diyarbakır'da PKK tarafından kandırılıp dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbeti 923'üncü gününde devam etti. Partisinin "Güneydoğu Bölge Toplantısı"na katılmak üzere Diyarbakır'a gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Sarıgül, annelerin hikayelerini tek tek dinledi. Anneler, TDP Genel Başkanı Sarıgül'e Kemal Kılıödaroğlu'nun Diyarbakır gezisini hatırlattı. Diyarbakır anneleri Sarıgül'e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu geldiği Diyarbakır'da kendilerini ziyaret etmemesine rağmen otelde çekilen bir fotoğraf oyunu ile annelerle bir araya gelmiş görüntüsü verdiğini söyledi.

Eylem çadırında annelerle bir süre görüşen Sarıgül, evlatlarını PKK'nın elinden kurtarmak için yaklaşık 3 yıldır mücadele eden Diyarbakır annelerinin haklı evlat nöbetine destek verdiklerini söyledi.