Yerli ve milli savunma sanayii alanında büyük bir ilerleme kaydeden Türkiye, atılımlarına devam ediyor. Bayraktar İHA'lar ise bu alanda Türkiye'nin gözbebeği konumunda. Bayraktar Teknoloki Lideri Selçuk Bayraktar, dün Twitter hesabından Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) Bayraktar KIZILELMA'yı duyurmuştu.

BAYRAKTAR AKINCI'NIN PABUCUNU DAMA ATABİLECEK TEK İHA

Bayraktar bugün akşam saatlerinde bir video mesaj paylaşarak Kızıl Elma'nın hangardaki görüntüsünü de gösterdi.

Bayraktar paylaşımına "Bayraktar AKINCI'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA" notunu iliştirdi.

Selçuk Bayraktar hangardan paylaştı! Bayraktar AKINCI'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA: Kızılelma

ÜRETİM HATTINA DAHA ÇEVİK BİR BALIK GİRDİ

Bayraktar dün yaptığı paylaşımda "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS – İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar KIZILELMA Yolda geliyor, takipte kalın…" ifadelerine yer vermişti.