MASKENİN ARKASINA GİZLENDİ

Vatandaşlara hangi partiye oy vermek istedikleri sorulan sokak röportajında maske takmış bir kişi neden erken seçim istediğini ve neden CHP'ye oy vereceğini anlattı.

Sokak röportajında maske takıp "Kiramı ödeyemiyorum" diyen kişi CHP'li İlçe Başkanı Ali Narin çıktı

"KİRAMI ÖDEYEMİYORUM"



Röportajda mikrofon uzatılan kişi "Seçim olmalı çünkü artık nefes alamıyoruz. Ben geçinemiyorum, kiramı ödeyemiyorum, alışverişimi yapamıyorum. Erken seçim olmalı. Şu anki mevvut partiye oy vermem. CHP'ye oy verebilirim. Şu anda muhalefet onlar. İBB'ye bakıyorum Ankara'ya bakıyorum izliyorum. Vatandaşın sorunlarına çözüm üretiyorlar. " ifadelerini kullandı.