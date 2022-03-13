Haberler Gündem Haberleri Sokak röportajında maske takıp "Kiramı ödeyemiyorum" diyen kişi CHP'li İlçe Başkanı Ali Narin çıktı
Giriş Tarihi: 13.3.2022 22:14 Son Güncelleme: 13.3.2022 22:33

Sokak röportajında maske takıp "Kiramı ödeyemiyorum" diyen kişi CHP'li İlçe Başkanı Ali Narin çıktı

Sokak röportajında maske takıp Kiramı ödeyemiyorum diyen kişi CHP’li İlçe Başkanı Ali Narin çıktı

Özellikle Youtube üzerinden yapılan sokak röportajı son yıllarda epey popüler oldu. Bu sokak röportajlarında birbirinden ilginç manzaralar da ortaya çıkıyor. Bu kez karşılaşacaklarınız ise 'Pes dedirten' nitelikte. Uzatılan mikrofona "Geçinemiyorum, kira ödeyemiyorum. CHP'ye oy vereceğim" diyen kişinin CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da gerçekleşen bir sokak röportajı inanılmaz bir skandalın ortaya çıkmasına neden oldu. Adeta 'Bu kadarına da pes' dedirtti.

MASKENİN ARKASINA GİZLENDİ

Vatandaşlara hangi partiye oy vermek istedikleri sorulan sokak röportajında maske takmış bir kişi neden erken seçim istediğini ve neden CHP'ye oy vereceğini anlattı.

Sokak röportajında maske takıp "Kiramı ödeyemiyorum" diyen kişi CHP'li İlçe Başkanı Ali Narin çıktı

"KİRAMI ÖDEYEMİYORUM"

Röportajda mikrofon uzatılan kişi "Seçim olmalı çünkü artık nefes alamıyoruz. Ben geçinemiyorum, kiramı ödeyemiyorum, alışverişimi yapamıyorum. Erken seçim olmalı. Şu anki mevvut partiye oy vermem. CHP'ye oy verebilirim. Şu anda muhalefet onlar. İBB'ye bakıyorum Ankara'ya bakıyorum izliyorum. Vatandaşın sorunlarına çözüm üretiyorlar. " ifadelerini kullandı.

O KİŞİ CHP'Lİ İLÇE BAŞKANI ALİ NARİN ÇIKTI!

Ancak daha sonra işin aslı ortaya çıktı. Mikrofona konuşan 'vatandaş' CHP'nin Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'miş!

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Sokak röportajında maske takıp "Kiramı ödeyemiyorum" diyen kişi CHP'li İlçe Başkanı Ali Narin çıktı
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