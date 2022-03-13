Son dakika: Bakan Koca paylaştı! İşte il il haftalık koronavirüs vaka haritası

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "26 Şubat-4 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." sözleriyle il il haftralık vaka haritasını paylaştı.
26 Şubat-4 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/vm7EwzYShV— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 13, 2022
İşte o harita...