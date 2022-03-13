Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Koca paylaştı! İşte il il haftalık koronavirüs vaka haritası
Giriş Tarihi: 13.3.2022 18:07 Son Güncelleme: 13.3.2022 18:15

Son dakika: Bakan Koca paylaştı! İşte il il haftalık koronavirüs vaka haritası

Son dakika: Bakan Koca paylaştı! İşte il il haftalık koronavirüs vaka haritası

Son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "26 Şubat-4 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." sözleriyle il il haftralık vaka haritasını paylaştı.

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "26 Şubat-4 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." sözleriyle il il haftralık vaka haritasını paylaştı.

İşte o harita...

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Son dakika: Bakan Koca paylaştı! İşte il il haftalık koronavirüs vaka haritası
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