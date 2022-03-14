AK Parti’den İBB’nin ağaç katliamına tepki: İmamoğlu tek bir kelime söyleyemedi

AK Parti İBB ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu, İBB'nin, Çırağan Caddesi'de bulunan tarihi 112 çınar ağacı kesmesine tepki gösterdi. CHP'li İBB yönetiminde, İstanbul'da çevre konusunda olumlu işler yapılmadığını dile getiren Kabahasanoğlu, "Mevcut yönetimin çevre konusunda üzülerek ifade ediyorum sicili bozuk." dedi.
8 tane ağacın kamu yararı olduğu için tamamen yasal mevzuata uygun bir şekilde bir yerden başka bir yere nakledildiği için İstanbul'un Gezi Olayları'na şahit olduğunu hatırlatan Sadullah Kabahasanoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sessizliğine tepki gösterdi.
Sadullah Kabahasanoğlu, İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
"ÇEVRE BİR PROPAGANDA ARACI DEĞİL, İNANÇ VE GAYRET MESELESİDİR"
"Bizim için çevre siyaset üstü bir konudur. Bunu her fırsatta vurgulayan bir siyasi hareketiz. Cumhurbaşkanımızın, çevre ile ilgili belediye başkanlığından bugüne kadar yapmış olduğu Türkiye'de çığır açtığı çok ciddi adımlar var. Hatta biz kendisinden şöyle öğrendik, çevre bir propaganda aracı değil, bir inanç ve gayret meselesidir. Ancak burada vurgulamam gereken bir konu daha var; çevre aslında bir bütündür. Bütünsel yaklaşılması gereken bir konudur.
Bakınız son 3 yıl İstanbul'da, çevre konusunda pozitif işler konuşamamaktayız. Bunu vurgulamak zorundayım. Mevcut yönetimin çevre konusunda üzülerek ifade ediyorum sicili bozuk. Bir arıtma tesisinin çevreye zarar vereceği iddiasıyla Temel Atmama Töreni yapacak kadar meseleyi kendi mecrasından çıkartan bir yaklaşım, devamında ortaya çıkan İstanbul'daki ciddi çevre kirlilikleri.
Yine İstanbul'da İstanbul'un güzelliğine güzellik katan, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelede ses yalıtımı, emisyon emilimi konusunda çok ciddi faydalar sağlayan dikey bahçelerimizin nasıl sökülerek çöpe atıldığına da şahit oluyoruz.
Şimdi yeni bir süreç… Maalesef 112 tane, İstanbul'un tarihine de şahit çınar sessizce kesildi. Kamuoyuna ciddi bir bilgilendirme yapılmamakta. İBB neredeyse her konuda Çalıştay yaparken, belediye başkanı Ukrayna'ya kadar açıklamalar yaparken, maalesef toplumu bu konuda yeteri kadar bilgilendirmemektedir. Bu konuya vurgu yapmak istiyorum.
"TEK BİR KELİME SÖYLEYEBİLMİŞ DEĞİL"
Bakınız Sayın Başkanım, siyaset tutarlılık ister. Siyasette dün, bugün ve yarın belli bir tutarlı çizgide yürümek zorundasınız. Malum, 8 tane ağacın kamu yararı olduğu için tamamen yasal mevzuata uygun bir şekilde bir yerden başka bir yere nakledilmesi konusunda İstanbul Gezi Olayları'na şahit olmuştu. Türkiye'nin çok ciddi kayıpları olan, milyarlarca dolar kaybı olan günler gördük İstanbul'da. Sadece 8 tane ağacın bir yerden alınıp bir yere taşınması için. O gün o eylemleri gerçekleştirenlere kahraman diyen belediye başkanımız, bugün 112 tane ağaçla ilgili henüz kamuoyuna çıkıp bir kelime söyleyebilmiş değil.
Şimdi başka bir açıdan konuyu değerlendirmek istiyorum Sayın Başkanım… Bir haber okudum, Büyükşehir Belediyemizin bürokratları açıklama yapıyor. Diyorlar ki; Gezi Olayları'ndan sonra hastalanan bazı ağaçlar değiştirilemediği için ağaçlardaki hastalık düzeyi arttı ve yayıldı. Bakınız yanlış yapılan bir iş nerelere kadar konuyu getirdi. Ben Türkiye'deki çevre hassasiyeti olan herkesten, o günkü gösterdiği hassasiyeti bugün de göstermesini bir Çevre Mühendisi olarak bekliyorum. Sayın Belediye Başkanımızdan da bu konuda ciddi bir kamuoyunu bilgilendirici açıklamalar bekliyorum.
"BİZİM İÇİN AĞAÇ MESELEDİR, ÖNEMLİDİR"
Bizim için ağaç meseledir, bizim için ağaç önemlidir. Biz ağacın ayakta ölmesi gerektiğine inanırız. Öncelik ağaçların yaşatılması olması lazım. Öncelik ağaçların yerinde bakımlarının yapılması olması lazım. Öncelik ağaçların mümkün mertebe yaşatılması olması gerekir. Eğer gerçekten insan sağlığına, can ve mal güvenliğine zarar verecek bir durum ortaya çıkarsa o zaman zaten ilgili mevzuat ortada.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu
Bugün ortaya çıkan bir bakteri, 7-8 sene sonra bu ağacın kurumasına sebep olacak gibi aslında sonucu hazırlanmış durumlara yasal mevzuatı da uydurarak… İstanbul'da bu tür oyunlara gerek yok. Lütfen belediyemizden söylemlerindeki çevreci yaklaşımı eylemlerinde de göstermesini bekliyoruz."