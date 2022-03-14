AK Parti’den İBB’nin ağaç katliamına tepki: İmamoğlu tek bir kelime söyleyemedi

Bakınız son 3 yıl İstanbul'da, çevre konusunda pozitif işler konuşamamaktayız. Bunu vurgulamak zorundayım. Mevcut yönetimin çevre konusunda üzülerek ifade ediyorum sicili bozuk. Bir arıtma tesisinin çevreye zarar vereceği iddiasıyla Temel Atmama Töreni yapacak kadar meseleyi kendi mecrasından çıkartan bir yaklaşım, devamında ortaya çıkan İstanbul'daki ciddi çevre kirlilikleri.

Yine İstanbul'da İstanbul'un güzelliğine güzellik katan, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelede ses yalıtımı, emisyon emilimi konusunda çok ciddi faydalar sağlayan dikey bahçelerimizin nasıl sökülerek çöpe atıldığına da şahit oluyoruz.