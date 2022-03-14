Ballı maaş, yumruklu kavga çıkardı

Giriş Tarihi: 14.3.2022

İYİ Partili Duygu Şener’in, CHP’li belediyenin kurduğu bir şirkete maaşlı olarak atanması partiyi karıştırdı. Ballı maaş yüzünden çıkan kavgada İYİ Partili iki kişi yaralandı