Biz ülkemizin sağlık ordusuyuz

14 MART Tıp Bayramı ilk kez 1919
'da işgal altındaki İstanbul
'da, tıbbiye öğrencilerinin işgali protesto etmesiyle yani tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak ortaya çıktı. Sağlık çalışanlarımız tıpkı milli mücadele yıllarında olduğu gibi son iki yıldır pandemi mücadelede fedakârca çalışıyor. SABAH, bu süreçte gece-gündüz demeden ter döken sağlık çalışanlarıyla konuştu:
Cerrahpaşa Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen:
Genç hekimlerimizin yurt dışında macera arama yerine ülkemizde daha huzurlu ve iyi sağlık hizmeti verebilmeleri için düzenlemeler hızla yapılmalı.
Kartal EAH Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mehmet Altıntaş:
2 yıllık süreçte maddimanevi çok büyük bir savaş verildi. Güçlü bir sağlık ordumuz var.
Başakşehir Çam Sakura EAH Enfeksiyon Uzmanı Dr. Bülent Kaya:
Pandemide sağlık çalışanlarının değeri ve kıymeti daha iyi anlaşıldı.
Prof. Dr. Sibel Yurt:
Bizler ülkemizin sağlık ordusuyuz.
Doç Dr. Hilal Özkaya:
Pandemi başlar başlamaz Kovid servisinde çalışmak için kendim gönüllü oldum. Bizler bu fedakarlığı yaparken halkımızdan da bilime inanmalarını bekleriz.