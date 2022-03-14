İzmir’deki son FETÖ operasyonunda rekor itirafçı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün TSK'daki asker ve sivil olmak üzere kripto yapılanmasına yönelik operasyonlar dizisinin 22. aşaması olan 25. operasyonu geçtiğimiz salı günü gerçekleştirdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay'ın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 1'i yarbay, 7'si binbaşı, 3'ü üsteğmen, 2'si teğmen, 15'i astsubay, 7'si uzman çavuş, 7'si Kara, 13'ü Hava Kuvvetleri, 8'i Jandarma Genel Komutanlığı'nda, 16'sı muvazzaf 28 asker ile 73'ü 15 Temmuz sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İzmir merkezli 38 ildeki operasyonda 101 şüphelinin yakalanmasına İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
42 ŞÜPHELİ İTİRAFÇI OLDU
Polis ve jandarma tarafından düzenlenen baskınlarda toplam 91 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin gözaltı kararı sağlık durumu nedeniyle iptal edilirken, bir şüpheli delil durumu nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldı.
42 şüpheli etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi. 32 şüphelinin bilgileri faydalı bulunurken, 10 şüphelinin ise faydasız bilgiler verdiği belirlendi. Bu nedenle 32 şüpheli etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest kaldı. 10 şüpheli faydasız itirafçı olduğu için tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.
FETÖ'DEKİ ÇÖZÜLMELER HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
Yakalanıp ifadesi alınan tüm şüphelilerden yüzde 48'inin, askeri öğrenciler arasında ise yüzde 70'ının itirafçı olması ve itirafçı oranının yüksek olması dikkat çekti. İtirafçı oranının yüksek olduğu operasyon, FETÖ içindeki çözülmeler her geçen gün daha da artarak devam ettiğini gösterdi. İfade alma işlemlerinin ardından 49 şüpheli tutuklanma, 7 şüpheli adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimlikleri 'ne sevk edildi. 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 45 şüpheli ise tutuklandı. 7'si yurtdışında olmak üzere 10 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
25 OPERASYONDA 3736 ASKER DEŞİFRE EDİLDİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik ankesörlü/kontörlü hatlarla irtibatların tespit edilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığında kurulan ülke geneli veri havuzu kullanarak 19 Kasım 2019'dan bu yana 25 operasyon düzenledi. Örgütle bağlantısı tespit edilen 3 bin 736 asker deşifre edildi. Bu askerlerden 2 bin 306'sı muvazzaf, 709'u muvazzaf olmayan asker olduğu, 766'sının darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden bin 630'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 563 şüpheli faydalı itirafçı oldu.