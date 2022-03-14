İzmir’deki son FETÖ operasyonunda rekor itirafçı

FETÖ'DEKİ ÇÖZÜLMELER HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Yakalanıp ifadesi alınan tüm şüphelilerden yüzde 48'inin, askeri öğrenciler arasında ise yüzde 70'ının itirafçı olması ve itirafçı oranının yüksek olması dikkat çekti. İtirafçı oranının yüksek olduğu operasyon, FETÖ içindeki çözülmeler her geçen gün daha da artarak devam ettiğini gösterdi. İfade alma işlemlerinin ardından 49 şüpheli tutuklanma, 7 şüpheli adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimlikleri 'ne sevk edildi. 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 45 şüpheli ise tutuklandı. 7'si yurtdışında olmak üzere 10 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.