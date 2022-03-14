Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş: Cumhurbaşkanımızın açıklamaları bayram hediyesi oldu

Yapılacak olan düzenlemelerle, sağlık çalışanlarının yükünün önemli ölçüde azaşacağınon altını çizen Durmuş, "Yapılan açıklamalarda Sayın Cumhurbaşkanımız, özetle şu müjdeleri verdi:

• Sabit ek ödemeler merkezi bütçeye aktarılarak (maaş ve ek ödeme) tek kalemde ödenecek.

• Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak, ek ödemelerde artış yapılacak

• Ücretlerde yapılacak iyileştirme, emekliliklere de yansıyacak

• Lisans mezunu hemşire ve diğer sağlık çalışanları 3600 ek göstergeden yararlanacak.

• Aile hekimlerinin temel ücretlerinde artış yapılacak.

• Şiddet katalog suç kapsamına alınacak.

• Malpraktis soruşturmalarına oluşturulacak mesleki kurul karar verecek.

• Tüm bu düzenlemelerden üniversite çalışanları da yararlanacak" ifadelerini kullandı.

"ÜCRET ADALETSİZLİĞİ TARİHE KARIŞACAK"

Sabit ek ödemelerin merkezi bütçeden ödenmesini yıllardan beri savunduklarını dile getiren Durmuş, "Bu düzenlemenin yasalaşmasıyla ücret adaletsizliği büyük ölçüde tarihe karışmış olacaktır. Ücret adaletsizliği çalışanların belini büküyor, moral ve motivasyonlarını düşürüyordu. Yıllar sonra gelen bu müjdeyle yüzler gülecektir. Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak, ek ödemelerde artış yapılması da aynı şekilde oldukça önemli bir düzenlemedir. Ödemelerde kaynak yetersizliği sorunuyla karşılaşılmayacak. Böylece çalışanlarına döner sermayeden pay ödemeyen hastane kalmayacak" şeklinde konuştu.

"İYİLEŞTİRMELERİN EMEKLİLİĞE YANSIMASI ÖNEMLİ BİR ADIM"

Yapılacak bu iyileştirmelerin emekliliğe yansımasının da oldukça önemli bir adım olduğunu söyleyen Durmuş, şunları söyledi: "Hekiminden hemşiresine yıllarca emek veren sağlık çalışanlarının, emeklilikte geçim sorunu yaşaması kabul edilemez bir durum. İyileştirmelerin emekliliğe yansımasıyla, bu sorun büyük ölçüde aşılmış olacaktır. 3600 ek göstergeden hemşire ve ebelerin yararlanacağı duyurulmuştu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün yapmış olduğu açıklamayla, ilk günden beri dile getirdiğimiz haksızlık da ortadan kalkmış oluyor. Yapılacak düzenlemeyle, lisans mezunu sağlık çalışanları da hemşirelerle birlikte 3600 ek gösterge kapsamına alınacak."

"AİLE HEKİMLERİNİN UNUTULMAMASI ÖNEMLİ"

Aile hekimlerinin unutulmamasının da son derece önemli olduğunu belirten Durmuş, şunları aktardı: "Buralarda görev yapan hekimlerimizin düşük ücret aldıklarını hep savunduk. Muhataplarımız da bunu en sonunda kabul ettiler. Bugün bu haksızlıktan dönüleceğinin müjdesini almaktan son derece mutluyuz. İnşallah yapılacak artış hakkaniyet ölçüsünde olur ve yüzler güler."

"ŞİDDET KONUSUNDA HERKES ÇOK DUYARLI"

Özellikle şiddet konusunda herkesin çok duyarlı olduğuna dikkat çeken Durmuş, "Şiddet ve malpraktis konusunda ise Sağlık Bakanımız daha önce açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanımız da bu iki konunun detaylarını anlattı. Her iki konunun da çok can yakıcı olduğunu bilmeyen kimse yok. Şiddet kovuşturmalarının katalog suç kapsamına alınmasıyla, hiçbir saldırgan elini kolunu sallayarak dolaşamayacak. Malpraktis düzenlemesiyle de çalışanlar, yüklü miktarlardaki tazminat ödemeleriyle karşı karşıya kalmayacak. Oluşturulacak kurul, sağlık mensuplarının muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin uygulamaları nedeniyle ceza soruşturması açılıp açılmamasına karar verecek. Kasıtlı bir durum yoksa, çalışanlara rücu edilmeyecek" ifadelerini kullandı.

"DÜZENLEMELER BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇİRİLMELİ"

Tüm bu iyileştirmelerden üniversite hastanelerinde çalışanların da yararlanacak olmasının önemine de değinen Durmuş, şöyle devam etti: "Öbür türlü önemli bir kesim ihmal edilmiş olacaktı. Yapılacak düzenlemelerle sağlık çalışanlarına kurum ve kuruluş fark etmeksizin bütüncül yaklaşılması son derece değerlidir. Sağlık-Sen olarak, bu sorunların yıllardan beri mücadelesini veriyoruz. Gelinen noktada, ücret düzenlemesinden 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesine, şiddetten malpraktise birçok temel soruna neşter vurulacak olması, tarihi niteliktedir. Yapılacak iyileştirmeler fedakar sağlık çalışanları kadar, sağlık sistemi açısından da büyük önem taşımaktadır. Temennimiz bir an önce düzenlemelerin hayata geçmesidir. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

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