Türk-Yunan ilişkilerinde yeni sayfa

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Yunanistan
Başbakanı Kiryakos Miçotakis
ile İstanbul
'daki Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Birlikte öğle yemeği yiyen iki liderin görüşmesi yaklaşık 3 saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye
- Yunanistan ilişkilerine dair konuların yanı sıra güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya
-Ukrayna
savaşının yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan'ın özel bir sorumluluk taşıdığına işaret edilen görüşmede, iki ülke arasında iş birliğinin artmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın karşılıklı ve bölgesel faydaları üzerinde duruldu. Görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklara rağmen, iletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındı.
Başkan Erdoğan, görüşmede, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmak hedefiyle Türkiye'nin attığı adımlara değinerek; Ege sorunları, azınlık, terörle mücadele, yasadışı göç gibi konularda da ilerleme sağlama ve ilişkileri daha ileri bir noktaya taşıma inancını koruduğunu ifade etti. Sorunların samimi ve dürüst bir diyalog yoluyla çözülebileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki komşu ülke olarak sadece kriz zamanlarında değil, her zaman konuşmaları gerektiğini dile getirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma doğrultusunda atılacak adımlar da masaya yatırıldı.
BM'DEN ERDOĞAN'A BARIŞ DİPLOMASİSİ İÇİN TEŞEKKÜR
BAŞKAN Erdoğan, Birleşmiş Milletler
(BM
) Genel Sekreteri Antonio Guterres
ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Guterres, telefon görüşmesinde Erdoğan'a Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve diplomatik çabaları dolayısıyla teşekkür etti.
'İLİŞKİLERİN DÜZELMESİ İÇİN TEMELLERİ ATTIK'
YUNANİSTAN Başbakanı Miçotakis, Başkan Erdoğan ile son derece samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. "NATO müttefiki iki ülke olarak böylesi bir dönemde öyle çok ortak sorunla karşı karşıyayız ki, bizi ayıran sorunlardan çok bizi birleştiren bu sorunlara odaklanmamızın daha önemli olduğunda mutabık kaldık" diyen Miçotakis, birçok konuda pozitif gündem oluşturmaya vurgu yapıldığını kaydetti. Miçotakis, "Önümüzdeki aylarda önemli bir ilerleme kaydedebileceğimizi sanıyorum. İlişkilerimizin iyileşmesi, özellikle şu an karşılaştığımız büyük sorunlara ilişkin işbirliği yapmamız için temelleri attığımıza inanıyorum" dedi.