Türkiye varsa yalnız değilsin

Dünyada insani yardım konusunda öncü ülke olan Türkiye, Rus işgalindeki Ukrayna
'nın halkına da şefkat elini uzattı. AFAD Ukrayna halkının acil ihtiyaçları için bugüne kadar 43 insani yardım TIR'ı ve 1 mobil mutfak TIR'ının bölgeye sevk etti. Acil ihtiyaçlar kapsamında 750 aileye çadır, bölgedeki soğuk hava yüzünden 11 bin 620 battaniye, 100 bin hazır yemek, 4 bin 536 gıda kolisi, 583 bin 619 gıda malzemesi, hijyen setleri, bebek bezleri ile ilaç ve sağlık ekipmanları bölgeye gönderildi.
AFAD insani yardım ekipleri Ukrayna'nın Romanya
sınırı, Polonya
ile Moldova
'da sınırlarında oluşturulan alanlarda günlük yaklaşık 10 bin kişiye beslenme desteği sunmaya devam ediyor. Türk Kızılay
'ı da bölgede hemen insani yardım çalışmalarına başladı. Türk Kızılay ekipleri Romanya sınırındaki Siret kasabası ve Ukrayna'daki Çernivtsi bölgesinde iki merkez kurdu. Bu merkezler aracılığıyla yardımlar Bulgaristan
-Romanya üzerinden kara yoluyla Ukrayna'ya ulaştırabiliyor. Sahada Romanya ve Ukrayna Kızılhaçı
'na insani destek sağlanıyor. Odessa
'daki çatışmalardan kaynaklı göç akınına karşı Kızılay Moldova'ya doğru yola çıkacak insani yardım konvoyunu hazırlıyor. Kızılay'ın hedefi yardımları Ukrayna'nın içlerine kadar taşımak.