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Giriş Tarihi: 15.3.2022 19:05

7 bin 187 öğrenciye farkındalık eğitimi verildi

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
7 bin 187 öğrenciye farkındalık eğitimi verildi

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘SİBERAY’ programı çerçevesinde farkındalık eğitimi verildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü tarafından siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi maddi-manevi zararın en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan 'SİBERAY' programı çerçevesinde, il merkezi, Kozlu, Kilimli, Çaycuma, Gökçebey, Kdz. Ereğli ve Devrek ilçesinde farkındalık eğitimi verildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve 6 ilçedeki anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise yaş gruplarında bugüne kadar toplam 7 bin 187 öğrenciye farkındalık eğitimi verilirken, farkındalık eğitimlerine devam edileceği bildirildi.

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7 bin 187 öğrenciye farkındalık eğitimi verildi
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