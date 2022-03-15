Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Ukrayna’dan tahliye edilen Türklerin sayısı 15 bini aştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bugün Kiev, Lviv, Çernigiv, Odessa ve Nikolayev'den 181 vatandaşın daha yola çıktığını kaydetti.

Tahliyelere ilişkin bir grafik paylaşan Çavuşoğlu, söz konusu 181 kişinin otobüs ve minibüslerle bu şehirlerden tahliye edildiğini aktardı.