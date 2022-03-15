Dostluk fidanı ağaç oldu

Bursa
'da, Yunanistan
ile Türkiye
'nin dostluk sembolü olarak 1999'da dikilen zeytin fidanı, 23 yıl sonra ağaç oldu. 1990'lı yılların sonlarında, Türkiye ile Yunanistan'ın dostluk ilişkilerinde önemli rol oynayan dönemin Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu
, o dönemdeki bir Türkiye ziyareti sırasında yanında getirdiği zeytin fidanlarını, yine dönemin Türkiye Dışişleri Bakanı İsmail Cem
'e hediye etti.
Fidanlar, iki ülke arasındaki dostluğun bir göstergesi olarak Türkiye'nin birçok bölgesinde toprakla buluşturuldu. O fidanlardan biri de, 1999'da Bursa'ya gönderildi. Dönemin Bursa Belediye Başkanı Erdoğan Bilenser
de fidanı, Çekirge Caddesi
üzerindeki Hacivat ile Karagöz Anıtı
'nın yanı başına dikti. Aradan 23 yıl geçti ve iki ülke arasındaki dostluğun sembolü o fidan büyüyerek ağaç oldu.