FETÖ ablası cezaevinden çıkınca da rahat durmadı! Kocasından bile gizledi

ARABASINI SATIP BANK ASYA'YA YATIRMIŞ

İtirafçı olan Ç.Ö.Z. iddianamede yer alan ifadesinde Nesibe isimli şahsın kendisine Ankara'da ki dershanelerde derse girebileceğini, Kırıkkale'de kendisine birkaç ev vereceğini ve evler ile ilgilenmeye başlayabileceğini söylediğini, bu teklif üzerine maaş ile işe başladığını kaydetti. Şu an eşi olan B.Z. ile de kolejde çalışan bir öğretmenin tanıştırdığını söyleyen Ç.Ö.Z., evlerinin maddi işleri ile Zehra isimli kişinin ilgilendiğini, 17/25 Aralık süreci sonrasında dershanelerin kapatılmasına ilişkin toplantılar yaptıklarını ve sosyal medya araçlarının aktif kullanılarak Bank Asya'ya para yatırmaları gerektiğinin söylendiğini ifade etti. Toplantılarda öğrencilerin örgütten ayrılmaması için ılımlı davranmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunduklarını aktaran Ç.Ö.Z., kendi arabasını satarak Bank Asya'ya yatırdığını kaydetti.

'ÜRÜNDE SIKINTI ÇIKTI'

Ç.Ö.Z., 2017'deki soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine girdiğini, cezaevinden çıktıktan sonra Büyük Bölge Talebe Mesulü olan Sevim isimli şahsın kendisini ziyarete gelerek para bıraktığını, başka bir şahsın ise örgütsel iletişim kurabileceği bir telefon getirdiğini söyledi. Şeyma isimli şahsın kendisini arayarak ailesi cezaevinde olan öğrencilerin ve yakınlarının olduğunu, bu kişilere yardım edip edemeyeceğini sorduğunu anlatan Ç.Ö.Z, örgüt üyeleriyle şifreli konuşmalar da yaptığını söyleyerek, "İlk önce korkularım oldu. Ancak Şeyma korkulacak bir şey olmadığını söylemesi üzerine kabul ettim. Hafsa kod isimli kişi ile tanıştım ve bir telefon verdim. Maddi olarak evlerle ilgileniyorduk. 3 - 4 ayda bir yaklaşık 15 bin civarında para toplanıyordu. Yurt dışından gelen aramadan sonra toplanan paraları alıp dağıtması için Hafsa'ya verdim. Maddi yardımları eşimden gizli yaptım. Yolcu isimli birisi aradı ve Şeyma'nın arkadaşı olduğunu söyledi. 29 Aralık 2021'de bir numara beni arayarak "Ben A-City'den arıyorum, almış olduğunuz üründe sıkıntı çıktı, arkadaşınız her şeyi anlattı, sorunu çözüp döneceğiz siz kendinize dikkat edin" dedi. Konuyu anlamadım, bunun üzerine kendisinin Ayşegül olduğunu ve Hafsa kod adlı şahsın sıkıntıda olduğunu ve kendisine dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Ben de durumu eşime anlattım, kızdı ve Gölbaşı'nda bulunan kardeşinin yanına götürdü" dedi.

Ankara merkezli 4 ilde operasyon! Görevdeki Yarbay ve Teğmen FETÖ üyesi çıktı