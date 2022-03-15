İBB yine kaybetti: İstinaf da İBB’yi haksız buldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi bir kez daha hukuk önünde kaybetti. Yönetim tarafından işten çeşitli ithamlara maruz kalarak işten çıkartılan 13 bin 312 işçiden biri olan İSPARK personeli Kayhan Türkmen, açtığı işe iade davasını kazandı. İBB iştiraki İSPARK A.Ş'de yönetici asistanı olarak 2012 yılından 2020'ye kadar çalışan Türkmen, seçim sonrası değişen İBB yönetiminin baskısına maruz kaldı. İstifa etmesi için ikna odalarına aldı. Mobbing uygulamalarını artıran yönetim Türkmen'e gözdağı vermek amacıyla yanında çalışan arkadaşlarının birçoğunun işten çıkarttı.

Türkmen son olarak 25 Ağustos 2020'de Ümraniye'de bulunan Genel Müdürlük binasına çağrılarak insan Kaynakları Müdürü ve Birim Müdürü Ali Güngör tarafından baskı ve tehdide edilerek zorla istifa dilekçesi yazdı.

Türkmen işten çıkarıldıktan sonra yönetime tazminat ve işe iade davası açtı. Görülen davada İBB yönetimi davayı kaybedince istinafa başvurdu. İş mahkemesinde kaybeden İBB yönetiminin istinafa başvurması üzerine dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 51. Hukuk Dairesi, İBB'nin haksız ve hukuksuz bir uygulama ile personelin iş akitlerini fesih ettiğine hükmetti.

İstinaf mahkemesi verdiği gerekçeli kararda, Türkmen'in 12 Eylül 2012'den 25 Ağustos 2020 tarihleri arasında belirsiz süreli iş akdi ile çalıştığı hatırlatılarak tanık beyanlarında Mustafa Karakaya ve Adem Şenel'den istenen istifa dilekçeleri ile Türkmen'in istifa dilekçesinin birebir aynı olduğunun tespit edildiğini aktardı. Mahkeme heyeti, istifa dilekçelerinin tamamen aynı olması nedeniyle, işçinin özgür iradesiyle imzalamadığının anlaşıldığını ortaya koydu.

İBB yönetiminin yerel mahkemenin aldığı kararları istinafa taşıdığı hükümlerinin yerinde olmadığına, istinaf başvurusunun esastan reddine ve 15 bin 775, 50 TL tazminat ödenmesine kesin olarak karar verdi.