İşte İBB’nin kestiği çınar ağaçlarının hikayesi: Türk tarihinde büyük önemi var!

İstanbul'un asırlık 112 çınarı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kesildi. İBB, ağaçların kanser olduğunu ve kurtarılamayacağını öne sürdü. İBB'nin hiçbir arayışa girmeden 112 sembol çınar ağacını kesmesi tepki çekti, soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Bir çınar ağacının büyümesi için çok uzun yıllar gerekirken, bu ağaçların Türk tarihinde de büyük bir önemi var. Tarihçi Yazar Mehmet Dilbaz, çınar ağaçlarının Sultan Abdülaziz döneminde dikildiğini, bir benzerinin de Beykoz'da olduğunu ifade etti.
"BUNLAR İSTANBUL'UN SEMBOLÜDÜR"
Yazar Mehmet Dilbaz A Haber canlı yayınında kesilen 112 çınar ağacının tarihi öneminden bahsetti Dilbaz, "Buradaki ağaçların dikilme hikayesi Sultan Abdülaziz dönemine kadar dayanıyor. Bu dönemde başlatılan imar düzenlemesi kapsamında burada bir Batı tarzı yol düzenlemesi yapıldı. Bu yol düzenlemesinin benzeri Beykoz'da da vardır. Dolmabahçe'dekiler buraya başka bir hüvviyet katmıştır. Kabaca 150 sene kadar geriye gidiyor. Bunlar çok yavaşça büyüyen ağaçlar. Türk-Osmanlı-İslam Kültüründe çınarın yeri çok büyük. Çınar altında bir şehir kurmayı çok seviyoruz. Bunlar İstanbul'un sembolüdür." dedi.
ÇINAR AĞAÇLARININ KESİLME NEDENİ O İNŞAAT MI?
Dilbaz sözlerini şöyle sürdürdü:
'Kanser' nedeniyle kesildi deniliyor. Ancak çok entresan şekilde sadece bir inşaatın önündeki çınar ağaçlarının kesildiğini görüyoruz. Buradaki inşaatın manzarasını çınar ağaçları kapatıyor. İnsanın aklına bu geliyor. Üsküdar'daki gibi tedavi edilebilir. En kolaya kaçılmış hemen kesilmiş. Bunlar çok geç büyüyen ağaçlar. Yazık oldu.
İBB ekibi Çırağan Caddesi'ndeki asırlık 112 çınar ağacını neden kesti? | Video
"BEYKOZ BU DOKUYU KORUDU"
Sadece inşaatın önündeki ağaçların kesilmesi, bu inşaat yüzünden kesildiğini düşündürüyor. İstanbul ağaç konusunda zaten sıkıntılı bir yer. Dokuyu korumak çok önemli. Beykoz bunu korudu. Burada yürüyüş yapmak çok keyifliydi. Azami hassasiyet gösterilmesi bizim için çok önemliydi. Buradaki ağaç 150 yıl önce kesilmiş. Bunlar Beşiktaş'ın sembolleriydi. Bunlar doğal oluşum ile olmadı, belli bir senkron ile dikilmiş ağaçlar. Ağaçlar yoksa insan da yok.
"İDEOLOJİK BAKMAMAMIZ LAZIM"
Gezi Parkı olaylarına atıfta bulunan Dilbaz, burada kesilen ağaçlara kayıtsız kalınmasına dikkat çekti.
Dilbaz,Bu şehrin tarihi ve bu şehirde yaşamak çok kıymetli. İstanbul'u İstanbul yapan bir yer burası. Avrupa'da şehirlerin büyük bulvarlarında çınar ağaçları olur. Ne kadar çok ağaç, o kadar güzel şehir demektir. Ağaç için bazı eylemlerin yapıldığı bir dönemde kamuoyundan bir eylem bekliyordum. Bu konuya ideolojik bakmamak lazım. Bu şehir bizim için miras değil. Evlatlarımıza emanet. Ben burada ağaç altında yürüdüm. Ama evlatlarımız bu şekilde yürüyemeyecek gibi görünüyor. Ağaçları kesmek ile sorun çözülmüyor. İnsanın aklına şüphe düşürecek bu görüntüye izin verilmese iyi olmaz mıydı?" dedi.