Kaçak villaya inceleme

SABAH'IN
Türkiye gündemine taşıdığı CHP
Grup Başkan Vekili ve milletvekili Engin Altay
'a ait olduğu öne sürülen Karaburun
'daki kaçak villadan sonra CHP'li Meclis Üyesi Murat Gül
'ün de tarım arazisine kaçak villa yaptığı ortaya çıkmıştı. Murat Gül'e ait kaçak villa ile ilgili haberimizi ihbar kabul eden İzmir Tarım İl Müdürlüğü
CHP Karaburun Meclis Üyesi Murat Gül'ün villası ile ilgili de inceleme başlattı. Bu arada CHP'li Meclis üyesinin Tarım İl Müdürlüğü'nden izin alırken yalan beyanda bulunduğu ortaya çıktı. Gül'ün tarım arazisine villa kondurmak için yaptığı izin başvurusunda arıcılık tesisi ve bakıcı evi yapacağını beyan ettiği öğrenildi.
TARIMSAL TESİS İZNİ İPTAL EDİLECEK
EKİPLER arazinin Tarım İl Müdürlüğü'nden alınan izin dışında kullanımını tespit etmeleri halinde söz konusu yapının yıkımına ilişkin süreç başlatılacak. Önce il müdürlüğü tarafından verilen tarımsal tesis izni iptal edilecek. Ardından da Karaburun Belediyesi
'ne söz konusu yapının yıkımı için yazı yazılacak. Gül'ün kendi villasının yıkımına ilişkin karara imza atıp atmayacağını ve Karaburun Belediyesi'nin Gül hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunup bulunmayacağını zaman gösterecek.