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Giriş Tarihi: 16.3.2022 13:10

Alçak paylaşımlar için soruşturma! Müslümanlara ağır küfür ve hakaret etmişti

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Alçak paylaşımlar için soruşturma! Müslümanlara ağır küfür ve hakaret etmişti

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla İslam'a ve Müslümanlara ağır küfürler eden Deniz Furkan Talu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Talu, “Suçu ve suçluyu övme”, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarından ifade verecek.

Sosyal medya üzerinden Deniz Furkan Talu isimli bir kişi ağır hakaret ve küfürleri tepki toplayınca hesabını kapamıştı. Müslümanları "ibadethanelerde çocuklara taciz eden sübyancı" olarak nitelendiren Talu, tartışmaya girdiği bir kadına küfürlü paylaşımda bulunmuştu.

Tepki toplayan paylaşımlarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Talu hakkında "Suçu ve suçluyu övme", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından soruşturma yürütüldüğü açıklandı.

Talu'nun sosyal medya hesabında, benzer şekilde Hz. Muhammed ve İslam dinini sık sık hedef alan paylaşımlar yaptığı görülmüştü. Talu'nun, adliyede şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katili Şafak Yayla için de, "Seni çok seviyoruz Şafak" yazılı bir paylaşım yaptığı görüldü.

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Alçak paylaşımlar için soruşturma! Müslümanlara ağır küfür ve hakaret etmişti
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