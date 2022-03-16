Batı’nın yaptığı gibi kimseye sırtımızı dönmedik

Başkan
Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası İyilik Ödülleri" töreninde konuştu.
Salgın insanlığın kaderinin ortak olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Aşıya erişimi olmadığı için ölen insanların dramlarına eşlik ettik. Kendi ürettiğimiz TURKOVAC'ı o bölgelere ulaştırdık. Sığınmacıları kendi vatandaşlarımızdan ayrı tutmadık. Vahim salgın tablosunda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılarken, Batı'nın yaptığı gibi dünyaya da sırtımızı dönmedik. Türkiye
'den talepte bulunan 160 ülkeye tıbbi ekipman desteğinde bulunduk.
İnsanlığın içinde bulunduğu girdaptan, iyiliğin kanatlarına tutunarak çıkabiliriz. Dün Afganistan
'dan, Irak
'tan, Suriye
'den geldiler. Bugün Ukrayna
'dan geliyorlar. Mazlumların sığınağı olmaya devam edeceğiz. Muhalefettekiler iktidar olurlarsa bunları gönderecekmiş, Biz göndermeyeceğiz. Biz ensarın ne olduğunu biliyoruz. Ben sevgili milletime sesleniyorum. Sıkıntılarınız olabilir, zaman zaman yük de olabilir. Ama biz hep düşenin yanında olduk. Kimseyi boynu bükük, kalbi kırık bırakmayacağız.
6. Uluslararası İyilik Ödülleri, şarkıcı Yusuf İslam
'a, ABD
'de 40 gün uyuşturucu nöbeti tutarak birçok batakhanenin kapatılmasını sağlayan kanaat önderi Siraj Wahhaj'a, Afrikalı çocuklar için çalışan Gamze Özçelik'e, Sivas'ta yaptığı minberleri Türkiye'nin dört bir yanındaki camilere bağışlayan Ali Önder'e, Nevşehir'de ektiği çiçeklerle Taşlıbel Çiçekli Cami'yi herkesin hayran kalacağı bir mekân hâline dönüştüren din görevlisi Ahmet Aydemir'e ve Diyarbakır anneleri ile Vefa Sosyal Destek grubu temsilcilerine verildi