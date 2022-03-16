Bolu’da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!

2 Nisan'da başlayıp 1 Mayıs'ta sona erecek olan Ramazan Ayı öncesi Bolu'da satışa sunulacak olan pide fiyatları belli oldu.

Özel fırınlarda geçtiğimiz Ramazan Ayı 350 gramı 3 TL'den satılan sade pide bu yıl 7,50 TL'den satışa sunulacak. 350 gram yumurtalı pide satışının ise 9 TL olması bekleniyor. Yetkililer, üretimde artan maliyetler nedeniyle pide fiyatlarının bir önceki yıla göre büyük artış gösterdiğini söyledi.

Öte yandan geçtiğimiz yıl Bolu Halk Ekmek Fırını tarafından 350 gramı 2,25 TL'den satılan sade pidenin bu yıl ne kadardan satılacağı henüz belirlenmedi. Pide fiyatının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.