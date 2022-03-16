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Giriş Tarihi: 16.3.2022 23:13

Bolu'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Bolu’da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!

Ramazan ayı denince akla ilk gelenlerden olan Ramazan pidesinin fiyatları belli oldu. Bolu’daki özel fırınlarda 350 gram sade pidenin 7,5 TL’den, yumurtalı pidenin ise 9 TL’den satılması bekleniyor.

2 Nisan'da başlayıp 1 Mayıs'ta sona erecek olan Ramazan Ayı öncesi Bolu'da satışa sunulacak olan pide fiyatları belli oldu.

Özel fırınlarda geçtiğimiz Ramazan Ayı 350 gramı 3 TL'den satılan sade pide bu yıl 7,50 TL'den satışa sunulacak. 350 gram yumurtalı pide satışının ise 9 TL olması bekleniyor. Yetkililer, üretimde artan maliyetler nedeniyle pide fiyatlarının bir önceki yıla göre büyük artış gösterdiğini söyledi.

Öte yandan geçtiğimiz yıl Bolu Halk Ekmek Fırını tarafından 350 gramı 2,25 TL'den satılan sade pidenin bu yıl ne kadardan satılacağı henüz belirlenmedi. Pide fiyatının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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Bolu'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!
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