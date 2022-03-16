CHP’liler kadınları yuhalayarak parti binasından dışarı attı

"TÜM DEĞERLERİNİN MAHVEDİLMESİNİ KINIYORUM"

Koçak açıklamasında, "Örnek aldığı baba! Her açıklamamda destek verdiğimi, yanında olduğumu ifade ettiğim yoldaşım, arkadaşım, anam, bacım, evladım olan kadınlarlar değil misiniz?! Soruyorum şimdi sizlere; "Kadının beyanı esastır" diyerek. Öncelikle CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak olarak sesleniyorum Bugün hakkımda çıkan tüm açıklamaları red ediyor ve yasal olarak bu hususta gerekenin yapıldığını ve yapılacağını ifade ederek, bir durumu varmış gibi gösterme anlamına gelen iddia" kelimesi ile bir insanın tüm değerlerinin mahvedilmesini kınıyorum. Bu nasıl bir açıklamadır?

"BEN BİR BABAYIM"

"Hakkında taciz iddiaları olduğunu öğrendik" ne demektir? Birileri çıkıyor ve başka birinin hayatını bir kaç cümle ile perişan edebiliyor, öyle mi Ben kimim, kimin hayatını karartmaya çalışıyorsunuz biliyor musunuz? Ben bir çocuğum! Anasının yüzünde her daim gurur olan, o fedakar ellerin çilesini anlayıp kıymetini bilen bir evladım. Ben bir babayım! Dünyalar güzeli 14 yaşında gencecik bir kız çocuğunun kendine. Ben bir eşim! Karısını iş alanında destekleyen, ayakları üzerinde durması için fedakarlıklarda bulunan, ömür boyu iyi günde, kötü günde birlikte olmaya söz veren es!

"PEKİ SİZ KİMSİNİZ? "

Adaletsizliğe göz mu yumacaksınız yoksa "Suçluluğu ispatlanana kadar herkes suçsuzdur" sözü ile hareket ederek suçsuzluk karinesi esasında, gerçeklerin çıkması için el birliği ile hareket mi edeceğiz? Peki soruyorum! "Nerede bu kadınların beyanları?" "Hangi savcılığa başvurulmuş, hangi emniyette hakkımda bir tutanak ile kayda geçen bir şikayet var?" Hakkımda asılsız iddialarda bulunup kelime oyunları ile ortada olmayan bir suçu varmış gibi göstermek, beni alenen hedef göstermek mi esastır?