Erken seçim tartışmasına nokta

AK Parti
ile MHP'nin önceki gün TBMM'ye sunduğu Seçim Kanunu
'nda değişiklik öngören teklifi, muhalefetin gündemde tuttuğu erken seçim tartışmalarını da bitirdi. Kanun teklifini açıklayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı
ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız
, erken seçim tartışmalarının sona erdiğini söyledi. Bir televizyon kanalında soruları cevaplayan Yazıcı, muhalefetin erken seçim söylemini haklı gösterecek hiçbir emarenin olmadığını belirterek, "Onlar da bunun olmayacağını göre göre ısrarlı şekilde erken seçim vurgusu yapıyorlardı. Zamanlamayı ona göre planladık. Baskın
seçim niyetimiz yok. Seçimler zamanında yapılacak. Başından beri biz bu konuda çok özenliyiz" dedi. MHP'li Yıldız ise, Anayasa'nın 67'nci maddesinin çok açık olduğunu belirterek, "Tekrar izaha gerek var mı? Bu kanun yürürlüğe girdikten itibaren 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz. Bundan dolayı erken seçim tartışmalarına son verilmiştir" diye konuştu.