İBB’ye ağaç katliamı cezası: Çınar ağaçları için haber bile verilmemiş

EL ATTIKLARI KURUDU

Ağaçların kesilmesinin ne ilk ne de son yanlış olacağına kanaat getirdiklerini aktaran Altunay, "Daha önce Adalar'daki atları kurtarmak için gittiler, atlardan kurtulup geldiler. Yakın zamanda da şahit olduğumuz asırlık çınar ağaçlarını da gereken tedbirleri almadan maalesef önleyici tedbirleri almadan keserek o güzelim tarihi dokuyu mahvettiler. Bu ağaçlarda bu hastalık ilk defa teşhis edilmedi. Yıllar öncesinde bu hastalık tespit edildiğinde bununla mücadele edildi. Daha önce de kesimler yapıldı. Ama yılda 4-5 tane keserek gerekli yayılmayı önleyip tedavi yöntemini kullanarak bu ağaçlar kurtarılmıştı" dedi. "Ne Anıtlar Kurulu'ndan, ne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden herhangi bir yazı, herhangi bir talep, tespit ve teşhis istenmemiştir." diyen Altunay, "En önemlisi de kesim iznin alınması gereken Orman Bölge Müdürlüğü'nden maalesef bu izin de alınmamıştır" ifadelerini kullandı. Bu arada Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da şu paylaşımı yaptı: "Soruyorum İmamoğlu'na İstanbul'da kaç çınar ağacı, sizin hatalarınız ve ihmaliniz yüzünden hasta? Kestiğiniz 112 ağaca kaç ağaç daha eklenecek?"